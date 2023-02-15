https://uz.sputniknews.ru/20230215/atambaev-otsenil-soglashenie-po-granitse-s-uzbekistanom--32263871.html

Атамбаев оценил соглашение по границе с Узбекистаном

Атамбаев оценил соглашение по границе с Узбекистаном

Экс-лидер Кыргызстана назвал соглашение "историческим шагом".

2023-02-15T11:07+0500

2023-02-15T11:07+0500

2023-02-15T11:07+0500

политика

алмазбек атамбаев

граница

соглашение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал недавнее соглашение Бишкека и Ташкента о делимитации общих границ, передает Sputnik Кыргызстан.По словам политика, он оценивает заключение документа положительно. Данное событие – это большой и важный шаг в отношениях двух стран.Напомним, в январе этого года Узбекистан и Кыргызстан завершили делимитацию границ. По соглашению, узбекской стороне отходит Кемпир-Абадское водохранилище, а кыргызской - около15 тыс. гектаров земли на границе.Читайте также:Узбекистан планирует вновь использовать газохранилище в СохеУзбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения

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