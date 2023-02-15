https://uz.sputniknews.ru/20230215/atambaev-otsenil-soglashenie-po-granitse-s-uzbekistanom--32263871.html
Атамбаев оценил соглашение по границе с Узбекистаном
Атамбаев оценил соглашение по границе с Узбекистаном
Экс-лидер Кыргызстана назвал соглашение "историческим шагом".
2023-02-15T11:07+0500
2023-02-15T11:07+0500
2023-02-15T11:07+0500
политика
алмазбек атамбаев
граница
соглашение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал недавнее соглашение Бишкека и Ташкента о делимитации общих границ, передает Sputnik Кыргызстан.По словам политика, он оценивает заключение документа положительно. Данное событие – это большой и важный шаг в отношениях двух стран.Напомним, в январе этого года Узбекистан и Кыргызстан завершили делимитацию границ. По соглашению, узбекской стороне отходит Кемпир-Абадское водохранилище, а кыргызской - около15 тыс. гектаров земли на границе.Читайте также:Узбекистан планирует вновь использовать газохранилище в СохеУзбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения
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атамбаев оценил соглашения по границе с узбекистаном поддерживает демилитаризацию границ с узбекистаном бишкек ташкент сотрудничество где атамбаев в тюрьме на свободе занимается ли политикой куда пропал шавкат мирзиёев отношения узбекистана и кыргызстана совместные проекты новости новость центральная азия ца
атамбаев оценил соглашения по границе с узбекистаном поддерживает демилитаризацию границ с узбекистаном бишкек ташкент сотрудничество где атамбаев в тюрьме на свободе занимается ли политикой куда пропал шавкат мирзиёев отношения узбекистана и кыргызстана совместные проекты новости новость центральная азия ца
Атамбаев оценил соглашение по границе с Узбекистаном
Бывший лидер Кыргызстана назвал завершение демилитаризации границ "историческим шагом".
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал недавнее соглашение Бишкека и Ташкента о делимитации общих границ, передает Sputnik Кыргызстан
.
По словам политика, он оценивает заключение документа положительно. Данное событие – это большой и важный шаг в отношениях двух стран.
"Решение по границе историческое. Конечно, хорошо, что наш сосед сейчас Шавкат Мирзиёев. Я знаю его отношение к Кыргызстану, этим надо дорожить", — отметил он.
Напомним, в январе этого года Узбекистан и Кыргызстан завершили делимитацию границ. По соглашению, узбекской стороне отходит Кемпир-Абадское водохранилище, а кыргызской - около15 тыс. гектаров земли на границе.