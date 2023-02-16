https://uz.sputniknews.ru/20230216/orgnabor-stroiteley-iz-uzbekistana-esche-idet--agentstvo-po-vneshney-migratsii-32299449.html

Оргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции

Оргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции

Агентство по миграции дало комментарий об остановке оргнабора

2023-02-16T14:05+0500

2023-02-16T14:05+0500

2023-02-16T14:05+0500

узбекистанцы в россии

узбекистан

строители

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Проект по оргнабору строителей из Узбекистана для работы на территории России будет продолжаться до вступления в силу нового документа, передает Агентство по внешней трудовой миграции.При возникновении вопросов о работе в России узбекистанцы могут обратиться в Агентство по телефону 1282 или 71 202-33-55.Ранее появилась информация, что Россия намерена приостановить пилотный проект по оргнабору строителей из Узбекистана. Читайте также:Мигрантам в России разработают электронные удостоверенияРоссия привлечет более 120 тыс. трудовых мигрантов в 2023 году

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