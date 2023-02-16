https://uz.sputniknews.ru/20230216/orgnabor-stroiteley-iz-uzbekistana-esche-idet--agentstvo-po-vneshney-migratsii-32299449.html
Оргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции
Оргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции
Агентство по миграции дало комментарий об остановке оргнабора
2023-02-16T14:05+0500
2023-02-16T14:05+0500
2023-02-16T14:05+0500
узбекистанцы в россии
узбекистан
строители
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Проект по оргнабору строителей из Узбекистана для работы на территории России будет продолжаться до вступления в силу нового документа, передает Агентство по внешней трудовой миграции.При возникновении вопросов о работе в России узбекистанцы могут обратиться в Агентство по телефону 1282 или 71 202-33-55.Ранее появилась информация, что Россия намерена приостановить пилотный проект по оргнабору строителей из Узбекистана. Читайте также:Мигрантам в России разработают электронные удостоверенияРоссия привлечет более 120 тыс. трудовых мигрантов в 2023 году
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оргнабор строителей из узбекистана еще идет россия заканчивает прекращает оргнабор мигрантов из узбекистана миграция в россии новый проект по трудовой миграции трудовая миграция в россии как найти работу гражданину узбекистана новости новость
Оргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции
Ведомство прокомментировало новость о приостановке Россией пилотного проекта по оргнабору строителей из республики.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik.
Проект по оргнабору строителей из Узбекистана для работы на территории России будет продолжаться до вступления в силу нового документа, передает
Агентство по внешней трудовой миграции.
"Вместе с тем продолжается работа по трудоустройству граждан Узбекистана в различные отрасли экономики Российской Федерации на временную трудовую деятельность",- уточнила пресс-служба ведомства.
При возникновении вопросов о работе в России узбекистанцы могут обратиться в Агентство по телефону 1282 или 71 202-33-55.
Ранее появилась информация
, что Россия намерена приостановить пилотный проект по оргнабору строителей из Узбекистана.