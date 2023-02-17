https://uz.sputniknews.ru/20230217/kamchik-otkryli-dlya-transporta-spustya-sutki--podrobnosti--32320518.html

Камчик открыли для транспорта спустя сутки

Камчик открыли для транспорта спустя сутки

На дорогах через перевал восстановили движение автотранспорта

2023-02-17T11:09+0500

2023-02-17T11:09+0500

2023-02-17T11:14+0500

происшествия

камчик

сход лавины

транспорт

дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1e/31831672_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ea9238c5fbc59bf7a05db9dd02b1bb8b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Движение автотранспорта через перевал Камчик восстановили вчера в 21:00, передает пресс-служба МЧС.В среду из-за обильного снегопада и лавинной опасности перевал пришлось закрыть. Благодаря этому решению, во время схода двух лавин никто не пострадал.Около суток МЧС вместе с сотрудниками МВД, Нацгвардии, Минобороны, Узгидромета, АО Узбекистон темир йуллари, Камчикавтойул и других структур занимались предупреждением опасности повторного схода лавин. Также на перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев, который руководил процессом ликвидации последствий происшествия и оказанием помощи для застрявших на дороге.Водителям, чьи автомобили после закрытия перевала остались на дороге, помогли переместить транспорт в безопасное место. Кроме того, для них организовали пункт обогрева и дополнительные железнодорожные рейсы из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.Читайте также:Как работают спасатели на перевале КамчикНа перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет

камчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

камчик открыли для транспорта спустя сутки перевал сход лавин сошли лавины сколько почему был перекрыт камчик камчик пути объезда где оставить машину восстановили движение открыли снова мчс абдулла кулдашев новости новость узбекистан ташкент