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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20230217/kamchik-otkryli-dlya-transporta-spustya-sutki--podrobnosti--32320518.html
Камчик открыли для транспорта спустя сутки
Камчик открыли для транспорта спустя сутки
На дорогах через перевал восстановили движение автотранспорта
2023-02-17T11:09+0500
2023-02-17T11:14+0500
происшествия
камчик
сход лавины
транспорт
дорога
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Движение автотранспорта через перевал Камчик восстановили вчера в 21:00, передает пресс-служба МЧС.В среду из-за обильного снегопада и лавинной опасности перевал пришлось закрыть. Благодаря этому решению, во время схода двух лавин никто не пострадал.Около суток МЧС вместе с сотрудниками МВД, Нацгвардии, Минобороны, Узгидромета, АО Узбекистон темир йуллари, Камчикавтойул и других структур занимались предупреждением опасности повторного схода лавин. Также на перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев, который руководил процессом ликвидации последствий происшествия и оказанием помощи для застрявших на дороге.Водителям, чьи автомобили после закрытия перевала остались на дороге, помогли переместить транспорт в безопасное место. Кроме того, для них организовали пункт обогрева и дополнительные железнодорожные рейсы из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.Читайте также:Как работают спасатели на перевале КамчикНа перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет
камчик
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камчик открыли для транспорта спустя сутки перевал сход лавин сошли лавины сколько почему был перекрыт камчик камчик пути объезда где оставить машину восстановили движение открыли снова мчс абдулла кулдашев новости новость узбекистан ташкент
камчик открыли для транспорта спустя сутки перевал сход лавин сошли лавины сколько почему был перекрыт камчик камчик пути объезда где оставить машину восстановили движение открыли снова мчс абдулла кулдашев новости новость узбекистан ташкент

Камчик открыли для транспорта спустя сутки

11:09 17.02.2023 (обновлено: 11:14 17.02.2023)
© Пресс-служба МЧС Узбекистана Перевал Камчик
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
Перевал Камчик. Архивное фото
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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Вчера вечером на дорогах через перевал восстановили движение автотранспорта.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Движение автотранспорта через перевал Камчик восстановили вчера в 21:00, передает пресс-служба МЧС.
В среду из-за обильного снегопада и лавинной опасности перевал пришлось закрыть. Благодаря этому решению, во время схода двух лавин никто не пострадал.
Около суток МЧС вместе с сотрудниками МВД, Нацгвардии, Минобороны, Узгидромета, АО Узбекистон темир йуллари, Камчикавтойул и других структур занимались предупреждением опасности повторного схода лавин.
Также на перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев, который руководил процессом ликвидации последствий происшествия и оказанием помощи для застрявших на дороге.
Водителям, чьи автомобили после закрытия перевала остались на дороге, помогли переместить транспорт в безопасное место. Кроме того, для них организовали пункт обогрева и дополнительные железнодорожные рейсы из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.
Читайте также:
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На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет
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