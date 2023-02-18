https://uz.sputniknews.ru/20230218/saidov-uzbekskie-spasateli-vytaschili-iz-pod-zavalov-v-turtsii-bolee-30-chelovek-32365530.html

Саидов: узбекские спасатели вытащили из-под завалов в Турции более 30 человек

Саидов: узбекские спасатели вытащили из-под завалов в Турции более 30 человек

Саидов рассказал о достижениях узбекских спасателей в Турции.

2023-02-18T17:31+0500

2023-02-18T17:31+0500

2023-02-18T17:31+0500

происшествия

бахтиер саидов

турция

землетрясение

спасатели

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли уже более 30 человек в пострадавших регионах Турции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бахтиер Саидов во время своего визита в страну.Кроме того, разбитый узбекскими специалистами мобильный госпиталь оказал медицинскую помощь почти 2 тыс. людям.Всего Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Напомним, за время своего визита в Турции Саидов уже побывал в Газиантепе, а также в Овакентской махалле в Хатае, где проживает более 10 тыс. этнических узбеков.Читайте также:Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с Узбекистаном

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