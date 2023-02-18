https://uz.sputniknews.ru/20230218/saidov-uzbekskie-spasateli-vytaschili-iz-pod-zavalov-v-turtsii-bolee-30-chelovek-32365530.html
Саидов: узбекские спасатели вытащили из-под завалов в Турции более 30 человек
Саидов: узбекские спасатели вытащили из-под завалов в Турции более 30 человек
Саидов рассказал о достижениях узбекских спасателей в Турции.
2023-02-18T17:31+0500
2023-02-18T17:31+0500
2023-02-18T17:31+0500
происшествия
бахтиер саидов
турция
землетрясение
спасатели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/12/32362550_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_592204e23baf5a47819262daf2e10c7c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли уже более 30 человек в пострадавших регионах Турции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бахтиер Саидов во время своего визита в страну.Кроме того, разбитый узбекскими специалистами мобильный госпиталь оказал медицинскую помощь почти 2 тыс. людям.Всего Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Напомним, за время своего визита в Турции Саидов уже побывал в Газиантепе, а также в Овакентской махалле в Хатае, где проживает более 10 тыс. этнических узбеков.Читайте также:Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/12/32362550_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb5e60d8b540f502c1fa215501f839df.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекские специалисты спасли в турции более 30 человек саидов министр иностранных дел узбекистана узбекистан ташкент узбекские спасатели сколько спасли людей турция землетрясения сколько погибло какие страны помогли сколько выжили выжило сколько узбекистанцев погибло в турции новости новость
узбекские специалисты спасли в турции более 30 человек саидов министр иностранных дел узбекистана узбекистан ташкент узбекские спасатели сколько спасли людей турция землетрясения сколько погибло какие страны помогли сколько выжили выжило сколько узбекистанцев погибло в турции новости новость
Саидов: узбекские спасатели вытащили из-под завалов в Турции более 30 человек
Министр иностранных дел республики рассказал о достижениях узбекских спасателей в Турции.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли уже более 30 человек в пострадавших регионах Турции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бахтиер Саидов во время своего визита в страну.
Кроме того, разбитый узбекскими специалистами мобильный госпиталь оказал медицинскую помощь почти 2 тыс. людям.
Всего Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.
"Благодарим всех наших соотечественников, которые приехали сюда со всего мира, чтобы поддержать местных жителей", – написал министр на своей странице в соцсети.
Напомним, за время своего визита в Турции Саидов уже побывал
в Газиантепе, а также в Овакентской махалле в Хатае, где проживает более 10 тыс. этнических узбеков.