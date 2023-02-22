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Недруг хуже, чем враг — Захарова прокомментировала заявление Байдена
Недруг хуже, чем враг — Захарова прокомментировала заявление Байдена
Дипломат отреагировала на обращение Байдена к россиянам.
2023-02-22T14:34+0500
2023-02-22T14:34+0500
в мире
мария захарова
комментарий
джо байден
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не враги россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее выступая в Варшаве, Байден сказал, что ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию. Также он заявил, что спецоперация "никогда не была необходимостью".Читайте также:Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики СШАРоссия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении
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захарова прокомментировала заявление байдена захарова представитель мид россии байден заявил президент сша запад ес брюссель украина киев киевский режим джо байден послание путина путин заявил новости новость политика
захарова прокомментировала заявление байдена захарова представитель мид россии байден заявил президент сша запад ес брюссель украина киев киевский режим джо байден послание путина путин заявил новости новость политика

Недруг хуже, чем враг — Захарова прокомментировала заявление Байдена

14:34 22.02.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова отреагировала на недавнее обращение Джо Байдена к россиянам.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не враги россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.
"В русском языке есть замечательное слово "недруг". Оно хуже, чем враг", - написала дипломат в соцсети.
Ранее выступая в Варшаве, Байден сказал, что ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию. Также он заявил, что спецоперация "никогда не была необходимостью".
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