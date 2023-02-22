https://uz.sputniknews.ru/20230222/nedrug-xuje-chem-vrag--zaxarova-prokommentirovala-zayavlenie-baydena--32446735.html

Недруг хуже, чем враг — Захарова прокомментировала заявление Байдена

Недруг хуже, чем враг — Захарова прокомментировала заявление Байдена

Дипломат отреагировала на обращение Байдена к россиянам.

2023-02-22T14:34+0500

2023-02-22T14:34+0500

2023-02-22T14:34+0500

в мире

мария захарова

комментарий

джо байден

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не враги россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее выступая в Варшаве, Байден сказал, что ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию. Также он заявил, что спецоперация "никогда не была необходимостью".Читайте также:Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики СШАРоссия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении

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