https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzbekistan-airways-vozobnovlyaet-reysy-v-tokio--32443571.html

Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Токио

Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Токио

Самолеты будут летать еженедельно по четвергам.

2023-02-22T13:01+0500

2023-02-22T13:01+0500

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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит прямые авиарейсы из Ташкента в Токио. Об этом сообщает пресс-служба компании.Самолеты будут летать с 13 апреля по четвергам. Стоимость билетов из Ташкента в Токио начинается от 8,4 млн сумов. Билет по маршруту Ташкент-Токио-Ташкент обойдется дороже – в 15,8 млн сумов.Ранее Uzbekistan Airways увеличила количество рейсов в российские города.Читайте также:Цены на авиабилеты выросли в среднем на 11,3%Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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