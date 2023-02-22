https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzbekistan-airways-vozobnovlyaet-reysy-v-tokio--32443571.html
Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Токио
Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Токио
Самолеты будут летать еженедельно по четвергам.
2023-02-22T13:01+0500
2023-02-22T13:01+0500
2023-02-22T13:14+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит прямые авиарейсы из Ташкента в Токио. Об этом сообщает пресс-служба компании.Самолеты будут летать с 13 апреля по четвергам. Стоимость билетов из Ташкента в Токио начинается от 8,4 млн сумов. Билет по маршруту Ташкент-Токио-Ташкент обойдется дороже – в 15,8 млн сумов.Ранее Uzbekistan Airways увеличила количество рейсов в российские города.Читайте также:Цены на авиабилеты выросли в среднем на 11,3%Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Токио
13:01 22.02.2023 (обновлено: 13:14 22.02.2023)
Самолеты будут летать еженедельно по четвергам. О стоимости билетов – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит прямые авиарейсы из Ташкента в Токио. Об этом сообщает пресс-служба компании
.
Самолеты будут летать с 13 апреля по четвергам. Стоимость билетов из Ташкента в Токио начинается от 8,4 млн сумов. Билет по маршруту Ташкент-Токио-Ташкент обойдется дороже – в 15,8 млн сумов.
Ранее Uzbekistan Airways увеличила
количество рейсов в российские города.Читайте также: