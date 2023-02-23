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Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане
Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане
В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение.
2023-02-23T18:05+0500
2023-02-23T18:05+0500
происшествия
узбекистан
таджикистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Жители Андижанской и Ферганской областей ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане, передает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.В 16:24 по Ташкенту в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение. Эпицентр находился в 470 км от узбекской столицы в юго-восточном направлении.По данным центра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла.Напомним, это уже второе землетрясение в Таджикистане за последние сутки.Первое произошло сегодня утром у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. Магнитуда толчков достигла 7,3 балла.Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фотоУзбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи
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землетрясение в таджикистане сколько баллов магнитуда где произошло город область погибшие пострадавшие разрушения узбекистан что произошло землетрясение в фергане андижане ферганской андижанской области новости новость

Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане

18:05 23.02.2023
© pixabay.com/That_SohamТрещины землетрясение
Трещины землетрясение - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
© pixabay.com/That_Soham
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В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение. Подземные толчки дошли до двух областей Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Жители Андижанской и Ферганской областей ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане, передает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
В 16:24 по Ташкенту в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение. Эпицентр находился в 470 км от узбекской столицы в юго-восточном направлении.
По данным центра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла.
Напомним, это уже второе землетрясение в Таджикистане за последние сутки.
Первое произошло сегодня утром у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. Магнитуда толчков достигла 7,3 балла.
Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.
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