https://uz.sputniknews.ru/20230223/uzbekistan-snova-oschutil-zemletryasenie-v-tadjikistane--32471221.html

Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане

Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане

В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение.

2023-02-23T18:05+0500

2023-02-23T18:05+0500

2023-02-23T18:05+0500

происшествия

узбекистан

таджикистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Жители Андижанской и Ферганской областей ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане, передает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.В 16:24 по Ташкенту в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение. Эпицентр находился в 470 км от узбекской столицы в юго-восточном направлении.По данным центра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла.Напомним, это уже второе землетрясение в Таджикистане за последние сутки.Первое произошло сегодня утром у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. Магнитуда толчков достигла 7,3 балла.Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фотоУзбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи

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