https://uz.sputniknews.ru/20230223/uzbekistan-snova-oschutil-zemletryasenie-v-tadjikistane--32471221.html
Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане
Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане
В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение.
2023-02-23T18:05+0500
2023-02-23T18:05+0500
2023-02-23T18:05+0500
происшествия
узбекистан
таджикистан
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24093793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29012b799381ab2dba60f60c9f624471.jpg
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Жители Андижанской и Ферганской областей ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане, передает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.В 16:24 по Ташкенту в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение. Эпицентр находился в 470 км от узбекской столицы в юго-восточном направлении.По данным центра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла.Напомним, это уже второе землетрясение в Таджикистане за последние сутки.Первое произошло сегодня утром у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. Магнитуда толчков достигла 7,3 балла.Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фотоУзбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24093793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02b1b4059e39682139573f1f997d73f3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение в таджикистане сколько баллов магнитуда где произошло город область погибшие пострадавшие разрушения узбекистан что произошло землетрясение в фергане андижане ферганской андижанской области новости новость
землетрясение в таджикистане сколько баллов магнитуда где произошло город область погибшие пострадавшие разрушения узбекистан что произошло землетрясение в фергане андижане ферганской андижанской области новости новость
Узбекистан снова ощутил землетрясение в Таджикистане
В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение. Подземные толчки дошли до двух областей Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Жители Андижанской и Ферганской областей ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане, передает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
В 16:24 по Ташкенту в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение. Эпицентр находился в 470 км от узбекской столицы в юго-восточном направлении.
По данным центра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла.
Напомним, это уже второе
землетрясение в Таджикистане за последние сутки.
Первое произошло сегодня утром у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. Магнитуда толчков достигла 7,3 балла.
Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.