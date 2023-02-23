https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-uzbekistane-otrestavriruyut-kartiny-kandinskogo-32472749.html

В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского

В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского

Российские специалисты проведут реставрацию работ Кандинского.

2023-02-23T19:11+0500

2023-02-23T19:11+0500

2023-02-23T19:11+0500

культура

узбекистан

реставрация

картины

государственный музей искусств узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/17/32472587_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7f6cd9165c3e72b7c95e2b3dd9d489eb.jpg

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи отреставрируют в Ташкенте коллекцию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства.Планируется, что реставрационные работы будут проходить с 15 февраля до 1 марта.Ранее в России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана.Читайте также:Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробностиВ Китае открылся торговый павильон Узбекистана

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане отреставрируют картины кандинского государственный музей искусств узбекистана узбекистан искусство музей кандинский работы российские специалисты третьяковской галереи ташкент знаменитые художники работы в ташкенте что посмотреть в ташкенте новости новость