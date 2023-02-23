https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-uzbekistane-otrestavriruyut-kartiny-kandinskogo-32472749.html
В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского
В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского
Российские специалисты проведут реставрацию работ Кандинского.
2023-02-23T19:11+0500
2023-02-23T19:11+0500
2023-02-23T19:11+0500
культура
узбекистан
реставрация
картины
государственный музей искусств узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи отреставрируют в Ташкенте коллекцию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства.Планируется, что реставрационные работы будут проходить с 15 февраля до 1 марта.Ранее в России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана.Читайте также:Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробностиВ Китае открылся торговый павильон Узбекистана
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в узбекистане отреставрируют картины кандинского государственный музей искусств узбекистана узбекистан искусство музей кандинский работы российские специалисты третьяковской галереи ташкент знаменитые художники работы в ташкенте что посмотреть в ташкенте новости новость
в узбекистане отреставрируют картины кандинского государственный музей искусств узбекистана узбекистан искусство музей кандинский работы российские специалисты третьяковской галереи ташкент знаменитые художники работы в ташкенте что посмотреть в ташкенте новости новость
В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского
Российские специалисты проведут реставрацию работ Василия Кандинского.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Специалисты из Третьяковской галереи отреставрируют в Ташкенте коллекцию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщает
Фонд развития культуры и искусства.
"При поддержке фонда проводится реставрация художественных работ художника Василия Кандинского из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана", - написала пресс-служба Фонда.
Планируется, что реставрационные работы будут проходить с 15 февраля до 1 марта.
Ранее в России нашли
более 200 предметов культурного наследия Узбекистана.