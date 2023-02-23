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Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
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В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского
В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского
Российские специалисты проведут реставрацию работ Кандинского.
2023-02-23T19:11+0500
2023-02-23T19:11+0500
культура
узбекистан
реставрация
картины
государственный музей искусств узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи отреставрируют в Ташкенте коллекцию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства.Планируется, что реставрационные работы будут проходить с 15 февраля до 1 марта.Ранее в России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана.Читайте также:Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробностиВ Китае открылся торговый павильон Узбекистана
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в узбекистане отреставрируют картины кандинского государственный музей искусств узбекистана узбекистан искусство музей кандинский работы российские специалисты третьяковской галереи ташкент знаменитые художники работы в ташкенте что посмотреть в ташкенте новости новость
в узбекистане отреставрируют картины кандинского государственный музей искусств узбекистана узбекистан искусство музей кандинский работы российские специалисты третьяковской галереи ташкент знаменитые художники работы в ташкенте что посмотреть в ташкенте новости новость

В Узбекистане отреставрируют картины Кандинского

19:11 23.02.2023
© Sputnik / Олег ЛасточкинРепродукция картины художника Василия Кандинского "Всадник Георгий Победоносец
Репродукция картины художника Василия Кандинского Всадник Георгий Победоносец - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Олег Ласточкин
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Российские специалисты проведут реставрацию работ Василия Кандинского.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи отреставрируют в Ташкенте коллекцию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства.
"При поддержке фонда проводится реставрация художественных работ художника Василия Кандинского из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана", - написала пресс-служба Фонда.
Планируется, что реставрационные работы будут проходить с 15 февраля до 1 марта.
Ранее в России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана.
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