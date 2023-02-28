https://uz.sputniknews.ru/20230228/na-zdaniyax-uzbekneftegaz-ustanovyat-solnechnye-fotostantsii-32558300.html
На зданиях "Узбекнефтегаз" установят солнечные фотостанции
На зданиях "Узбекнефтегаз" установят солнечные фотостанции
СЭС сэкономят более 2 млрд сумов и уменьшат загрязнение воздуха.
2023-02-28T16:40+0500
2023-02-28T16:40+0500
2023-02-28T16:42+0500
экономика
узбекнефтегаз
солнечная энергия
узбекистан
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. До конца этого года на всех зданиях "Узбекнефтегаз" появятся солнечные фотостанции (CЭС), сообщила пресс-служба компании.Возобновляемые источники помогут республике сэкономить более 2,6 млн кВтч электроэнергии или 2 млрд сумов, а также окажут положительное влияние на экологию.Станции общей мощностью 1985 кВт уже устанавливают на:Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоДва вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
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на зданиях узбекнефтегаз установят солнечные фотостанции возобновляемые источники энергии энергетика в узбекистане узбекистан сэс солнечная батарея зеленая энергетика новости новость
на зданиях узбекнефтегаз установят солнечные фотостанции возобновляемые источники энергии энергетика в узбекистане узбекистан сэс солнечная батарея зеленая энергетика новости новость
На зданиях "Узбекнефтегаз" установят солнечные фотостанции
16:40 28.02.2023 (обновлено: 16:42 28.02.2023)
Станции сэкономят более 2 млрд сумов и снизят уровень загрязнения воздуха.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. До конца этого года на всех зданиях "Узбекнефтегаз" появятся солнечные фотостанции (CЭС), сообщила пресс-служба компании.
Возобновляемые источники помогут республике сэкономить более 2,6 млн кВтч электроэнергии или 2 млрд сумов, а также окажут положительное влияние на экологию.
Станции общей мощностью 1985 кВт уже устанавливают на:
Мубарекском газоперерабатывающем заводе — 600 кВт;
Бухарском нефтеперерабатывающем заводе — 550 кВт;
Мубарекском нефтегазодобывающем управлении — 540 кВт;
Шуртанском нефтегазодобывающем управлении — 65 кВт;
Газлийском нефтегазодобывающем управлении — 150 кВт;
Устюртском газодобывающем управлении — 25 кВт.
Шуртанском газохимическом комплексе — 50 кВт;
АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" — 5 кВт.
Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит
$1 млрд.