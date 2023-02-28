https://uz.sputniknews.ru/20230228/na-zdaniyax-uzbekneftegaz-ustanovyat-solnechnye-fotostantsii-32558300.html

На зданиях "Узбекнефтегаз" установят солнечные фотостанции

На зданиях "Узбекнефтегаз" установят солнечные фотостанции

СЭС сэкономят более 2 млрд сумов и уменьшат загрязнение воздуха.

2023-02-28T16:40+0500

2023-02-28T16:40+0500

2023-02-28T16:42+0500

экономика

узбекнефтегаз

солнечная энергия

узбекистан

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. До конца этого года на всех зданиях "Узбекнефтегаз" появятся солнечные фотостанции (CЭС), сообщила пресс-служба компании.Возобновляемые источники помогут республике сэкономить более 2,6 млн кВтч электроэнергии или 2 млрд сумов, а также окажут положительное влияние на экологию.Станции общей мощностью 1985 кВт уже устанавливают на:Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоДва вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику

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