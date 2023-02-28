https://uz.sputniknews.ru/20230228/nulevoy-nalog-na-benzin-ai-80-prodlili-do-kontsa-goda--32552207.html

Нулевой налог на бензин АИ-80 продлили до конца года

Нулевой налог на бензин АИ-80 продлили до конца года

Президент продлил нулевой налог на топливо марки АИ-80.

2023-02-28T13:30+0500

2023-02-28T13:30+0500

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экономика

бензин

узбекистан

шавкат мирзиёев

цена

акцизный налог

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продлил действие нулевого налога к импортному и местному бензину марки АИ-80, передает пресс-служба главы государства.Согласно новому постановлению президента, срок продлили до 31 декабря 2023 года.Напомним, в декабре прошлого года президент подписал постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями. Срок действия документа должен был истечь завтра, 1 марта. Читайте также:Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготыТашкент и Москва увеличат торговый оборот до $10 млрд

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