https://uz.sputniknews.ru/20230228/nulevoy-nalog-na-benzin-ai-80-prodlili-do-kontsa-goda--32552207.html
Нулевой налог на бензин АИ-80 продлили до конца года
Нулевой налог на бензин АИ-80 продлили до конца года
Президент продлил нулевой налог на топливо марки АИ-80.
2023-02-28T13:30+0500
2023-02-28T13:30+0500
2023-02-28T13:44+0500
экономика
бензин
узбекистан
шавкат мирзиёев
цена
акцизный налог
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продлил действие нулевого налога к импортному и местному бензину марки АИ-80, передает пресс-служба главы государства.Согласно новому постановлению президента, срок продлили до 31 декабря 2023 года.Напомним, в декабре прошлого года президент подписал постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями. Срок действия документа должен был истечь завтра, 1 марта. Читайте также:Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготыТашкент и Москва увеличат торговый оборот до $10 млрд
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нулевой налог на бензин аи-80 продлили до конца года шавкат мирзиёев президент узбекистана подорожание бензина подорожает ли бензин узбекистан цены налоги на топливо новость новости энергетика
нулевой налог на бензин аи-80 продлили до конца года шавкат мирзиёев президент узбекистана подорожание бензина подорожает ли бензин узбекистан цены налоги на топливо новость новости энергетика
Нулевой налог на бензин АИ-80 продлили до конца года
13:30 28.02.2023 (обновлено: 13:44 28.02.2023)
Президент продлил действие нулевого акцизного налога на топливо марки АИ-80. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продлил действие нулевого налога к импортному и местному бензину марки АИ-80, передает пресс-служба
главы государства.
Согласно новому постановлению президента, срок продлили до 31 декабря 2023 года.
Напомним, в декабре прошлого года президент подписал
постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями. Срок действия документа должен был истечь завтра, 1 марта.