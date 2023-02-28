https://uz.sputniknews.ru/20230228/v-marte-podorojaet-benzin-ai-80-32550667.html
В марте подорожает бензин Аи-80
В марте подорожает бензин Аи-80
С 1 марта истекает срок нулевого налога на бензин Аи-80.
2023-02-28T12:03+0500
2023-02-28T12:03+0500
2023-02-28T12:03+0500
экономика
цены
подорожание
бензин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. С 1 марта в Узбекистане подорожает импортный и местный бензин марки Аи-80, сообщает пресс-служба компании "Узбекнефтегаз".Увеличение цен связано с тем, что в республике в марте закончится срок действия нулевой ставки акциза на топливо данной марки.Так, розничная цена на 1 литр бензина марки АИ-80 на АЗС, принадлежащих "Узбекнефтегаз", за местную продукцию составит 6,8 тыс. сумов, за импортную продукцию – 7 тыс. сумов.Напомним, в декабре прошлого года президент подписал постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями.Читайте также:Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетикуСколько будет стоить проезд в общественном транспорте Ташкента
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узбекистан энергетика бензин подорожание в марте подорожает бензин аи 80 ташкент узбекнефтегаз топливо почему дорожает подорожало цены поднялись местный бензин авто на бензине новости новость
узбекистан энергетика бензин подорожание в марте подорожает бензин аи 80 ташкент узбекнефтегаз топливо почему дорожает подорожало цены поднялись местный бензин авто на бензине новости новость
В марте подорожает бензин Аи-80
В Узбекистане 1 марта истекает срок действия нулевого налога на бензин марки Аи-80.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
С 1 марта в Узбекистане подорожает импортный и местный бензин марки Аи-80, сообщает пресс-служба компании "Узбекнефтегаз
".
Увеличение цен связано с тем, что в республике в марте закончится срок действия нулевой ставки акциза на топливо данной марки.
Так, розничная цена на 1 литр бензина марки АИ-80 на АЗС, принадлежащих "Узбекнефтегаз", за местную продукцию составит 6,8 тыс. сумов, за импортную продукцию – 7 тыс. сумов.
Напомним, в декабре прошлого года президент подписал
постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями.