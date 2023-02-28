https://uz.sputniknews.ru/20230228/v-marte-podorojaet-benzin-ai-80-32550667.html

В марте подорожает бензин Аи-80

В марте подорожает бензин Аи-80

С 1 марта истекает срок нулевого налога на бензин Аи-80.

2023-02-28T12:03+0500

2023-02-28T12:03+0500

2023-02-28T12:03+0500

экономика

цены

подорожание

бензин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. С 1 марта в Узбекистане подорожает импортный и местный бензин марки Аи-80, сообщает пресс-служба компании "Узбекнефтегаз".Увеличение цен связано с тем, что в республике в марте закончится срок действия нулевой ставки акциза на топливо данной марки.Так, розничная цена на 1 литр бензина марки АИ-80 на АЗС, принадлежащих "Узбекнефтегаз", за местную продукцию составит 6,8 тыс. сумов, за импортную продукцию – 7 тыс. сумов.Напомним, в декабре прошлого года президент подписал постановление об обнулении акцизного налога к бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями.Читайте также:Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетикуСколько будет стоить проезд в общественном транспорте Ташкента

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