https://uz.sputniknews.ru/20230301/kak-svyazany-onkologiya-i-podgorevshaya-eda--dietolog--32568626.html
Как связаны онкология и подгоревшая еда – диетолог
Как связаны онкология и подгоревшая еда – диетолог
Rакую опасную болезнь может вызвать подгоревшая пища.
2023-03-01T07:02+0500
2023-03-01T07:02+0500
2023-03-01T07:02+0500
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Частое употребление подгоревшей пищи повышает риск заболевания раком, а также влияет на ранее старение, считает диетолог Елена Соломатина.Во время жарки углевод сливается с белком и образует поперечные сшивки – повреждения, возникающие в процессе метаболизма. Это может привести к появлению морщин.Читайте также:Как восполнить недостаток витамина С – врачКак укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы
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как связаны онкология и подгоревшая еда причины онкологии рака признаки рака диета боли в желудке причины правильное питание советы врачей пп здоровье
как связаны онкология и подгоревшая еда причины онкологии рака признаки рака диета боли в желудке причины правильное питание советы врачей пп здоровье
Как связаны онкология и подгоревшая еда – диетолог
Российский диетолог рассказала, какую опасную болезнь может вызвать подгоревшая пища.
Частое употребление подгоревшей пищи повышает риск заболевания раком, а также влияет на ранее старение, считает диетолог Елена Соломатина.
"Когда мы жарим картошку и где-то подгоревшая корочка — это как раз провокатор возникновения онкологии. Когда происходит дымление, выделяются полиароматические углеводороды. Это тоже провокатор и онкологии, и повреждения наших клеток", — объяснила она.
Во время жарки углевод сливается с белком и образует поперечные сшивки – повреждения, возникающие в процессе метаболизма. Это может привести к появлению морщин.
"На лице это может проявляться морщинами. Такие морщины также появляются у нас и внутри на жизненно важных органах, сосудах и так далее. То есть идет фактически раннее старение", — уточнила эксперт.