https://uz.sputniknews.ru/20230301/kak-svyazany-onkologiya-i-podgorevshaya-eda--dietolog--32568626.html

Как связаны онкология и подгоревшая еда – диетолог

Как связаны онкология и подгоревшая еда – диетолог

Rакую опасную болезнь может вызвать подгоревшая пища.

2023-03-01T07:02+0500

2023-03-01T07:02+0500

2023-03-01T07:02+0500

это интересно

онкология

еда

советы

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1c/32568468_0:233:2560:1673_1920x0_80_0_0_14684491dc9609082173c2d99d78bab1.jpg

Частое употребление подгоревшей пищи повышает риск заболевания раком, а также влияет на ранее старение, считает диетолог Елена Соломатина.Во время жарки углевод сливается с белком и образует поперечные сшивки – повреждения, возникающие в процессе метаболизма. Это может привести к появлению морщин.Читайте также:Как восполнить недостаток витамина С – врачКак укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как связаны онкология и подгоревшая еда причины онкологии рака признаки рака диета боли в желудке причины правильное питание советы врачей пп здоровье