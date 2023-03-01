https://uz.sputniknews.ru/20230301/v-tashkente-poyavitsya-pervyy-v-tsa-radisson-collection-hotel--podrobnosti--32589867.html
В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробности
В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробности
Гостиничный комплекс будет включать ресторан, бары и другое.
2023-03-01T19:50+0500
2023-03-01T19:50+0500
2023-03-01T19:50+0500
культура
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узбекистан
центральная азия
отель
гостиница
открытие
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В 2026 году вТашкенте откроют Radisson Collection Hotel. Данный проект будет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии, передает пресс-служба компании.Планируется, что гостиничный комплекс расположат на улице Сайилгох на территории в 130 тыс. квадратных метров. В него войдут четыре здания с общественным пространством, торговыми зонами, кинотеатром, офисами, апартаментами и многоуровневой подземной парковкой.Сам Radisson Collection Hotel займет основное 22-х этажное здание площадью более 27 тыс. квадратных метров. В отеле будут 164 номера, включая президентские, люксы и апартаменты по мировым стандартам.Кроме того, в инфраструктуру отеля войдут ресторан, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-гостиной, спа с бассейнами, скай-бар, конференц-залы и переговорные комнаты.Читайте также:В Китае открылся торговый павильон УзбекистанаРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
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в ташкенте появится первый в ца radisson collection hotel первый в центральной азии отели ташкента где жить в ташкенте узбекистане отели на улице сайилгох radisson collection hotel где когда появится что там есть люкс номера бар ресторан новости новость культура мария знова старший директор по развитию бизнеса radisson hotel group в снг и грузии
В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробности
Гостиничный комплекс будет включать ресторан, бары, спа, бассейны, конференц-залы и многое другое.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В 2026 году вТашкенте откроют Radisson Collection Hotel. Данный проект будет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии, передает пресс-служба компании.
Планируется, что гостиничный комплекс расположат на улице Сайилгох на территории в 130 тыс. квадратных метров. В него войдут четыре здания с общественным пространством, торговыми зонами, кинотеатром, офисами, апартаментами и многоуровневой подземной парковкой.
Сам Radisson Collection Hotel займет основное 22-х этажное здание площадью более 27 тыс. квадратных метров. В отеле будут 164 номера, включая президентские, люксы и апартаменты по мировым стандартам.
Кроме того, в инфраструктуру отеля войдут ресторан, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-гостиной, спа с бассейнами, скай-бар, конференц-залы и переговорные комнаты.
"Мы рады дополнить наше портфолио первым отелем под брендом Radisson Collection в Центральной Азии. Radisson Collection Hotel, Tashkent станет нашим третьим отелем в Узбекистане. Мы благодарны и ценим доверие инвесторов этого потрясающего проекта в уникальном городе и месте", – сказала старший директор по развитию бизнеса Radisson Hotel Group в СНГ и Грузии Мария Знова.