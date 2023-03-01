https://uz.sputniknews.ru/20230301/v-tashkente-poyavitsya-pervyy-v-tsa-radisson-collection-hotel--podrobnosti--32589867.html

В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробности

В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробности

Гостиничный комплекс будет включать ресторан, бары и другое.

2023-03-01T19:50+0500

2023-03-01T19:50+0500

2023-03-01T19:50+0500

культура

ташкент

узбекистан

центральная азия

отель

гостиница

открытие

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В 2026 году вТашкенте откроют Radisson Collection Hotel. Данный проект будет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии, передает пресс-служба компании.Планируется, что гостиничный комплекс расположат на улице Сайилгох на территории в 130 тыс. квадратных метров. В него войдут четыре здания с общественным пространством, торговыми зонами, кинотеатром, офисами, апартаментами и многоуровневой подземной парковкой.Сам Radisson Collection Hotel займет основное 22-х этажное здание площадью более 27 тыс. квадратных метров. В отеле будут 164 номера, включая президентские, люксы и апартаменты по мировым стандартам.Кроме того, в инфраструктуру отеля войдут ресторан, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-гостиной, спа с бассейнами, скай-бар, конференц-залы и переговорные комнаты.Читайте также:В Китае открылся торговый павильон УзбекистанаРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана

ташкент

узбекистан

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