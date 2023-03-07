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Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
Фолькер Тюрк прибудет в республику на следующей неделе.
2023-03-07T14:12+0500
2023-03-07T14:12+0500
2023-03-07T15:47+0500
общество
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верховный комиссар
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визит
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Делегация ООН во главе с Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком посетит Узбекистан, сообщает УзА.Правозащитник встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, а также Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).Кроме того, представитель ООН посетит Каракалпакстан. Визит продлится с 13 по 15 марта 2023 года.Фолькер Тюрк занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Ранее во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет.Читайте также:Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром ПутинымИнструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД
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верховный комиссар оон по правам человека фолькер тюрк посетит узбекистан визит зачем когда что будет делать
верховный комиссар оон по правам человека фолькер тюрк посетит узбекистан визит зачем когда что будет делать
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
14:12 07.03.2023 (обновлено: 15:47 07.03.2023)
Фолькер Тюрк прибудет в республику на следующей неделе. Программа визита включает встречи с руководителями ряда госорганов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Делегация ООН во главе с Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком посетит Узбекистан, сообщает УзА.
Правозащитник встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, а также Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).
Кроме того, представитель ООН посетит Каракалпакстан. Визит продлится с 13 по 15 марта 2023 года.
Фолькер Тюрк
занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Ранее во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет.