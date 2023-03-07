https://uz.sputniknews.ru/20230307/verxovnyy-komissar-oon-po-pravam-cheloveka-posetit-uzbekistan-32704809.html

Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

Фолькер Тюрк прибудет в республику на следующей неделе.

2023-03-07T14:12+0500

2023-03-07T14:12+0500

2023-03-07T15:47+0500

общество

узбекистан

оон

верховный комиссар

права человека

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/07/32704908_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_662fc71fb1ad3e41b39e00ea5850f1fa.png

ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Делегация ООН во главе с Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком посетит Узбекистан, сообщает УзА.Правозащитник встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, а также Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).Кроме того, представитель ООН посетит Каракалпакстан. Визит продлится с 13 по 15 марта 2023 года.Фолькер Тюрк занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Ранее во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет.Читайте также:Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром ПутинымИнструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

верховный комиссар оон по правам человека фолькер тюрк посетит узбекистан визит зачем когда что будет делать