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Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
Фолькер Тюрк прибудет в республику на следующей неделе.
2023-03-07T14:12+0500
2023-03-07T15:47+0500
общество
узбекистан
оон
верховный комиссар
права человека
визит
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Делегация ООН во главе с Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком посетит Узбекистан, сообщает УзА.Правозащитник встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, а также Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).Кроме того, представитель ООН посетит Каракалпакстан. Визит продлится с 13 по 15 марта 2023 года.Фолькер Тюрк занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Ранее во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет.Читайте также:Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром ПутинымИнструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД
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верховный комиссар оон по правам человека фолькер тюрк посетит узбекистан визит зачем когда что будет делать
верховный комиссар оон по правам человека фолькер тюрк посетит узбекистан визит зачем когда что будет делать

Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

14:12 07.03.2023 (обновлено: 15:47 07.03.2023)
© AFP 2023 / Salvatore Di NolfiВерховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Salvatore Di Nolfi
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Фолькер Тюрк прибудет в республику на следующей неделе. Программа визита включает встречи с руководителями ряда госорганов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Делегация ООН во главе с Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком посетит Узбекистан, сообщает УзА.
Правозащитник встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, а также Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).
Кроме того, представитель ООН посетит Каракалпакстан. Визит продлится с 13 по 15 марта 2023 года.
Фолькер Тюрк занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Ранее во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет.
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