https://uz.sputniknews.ru/20230311/zamin-prodoljaet-ozelenyat-tashkent--foto--32806140.html

Zamin продолжает озеленять Ташкент – фото

Zamin продолжает озеленять Ташкент – фото

На этот раз фонд посадил деревья вдоль канала Анхор.

2023-03-11T15:13+0500

2023-03-11T15:13+0500

2023-03-11T15:13+0500

общество

фонд zamin

ташкент

экология

озеленение

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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Вчера эко-активисты фонда Zamin вместе с председателем Зироат Мирзиёевой высадили вдоль канала Анхор саженцы чинары, дуба, берёзы, клёна и ясени, передает пресс-служба фонда.Сегодня участники фонда намерены посадить деревья и кустарники на 8-м массиве Янгихаётского района.Всего в рамках проекта Yashil zamin площадь зеленых зон в Ташкенте планируют увеличить на 4,6 га.Ранее фонд Zamin запустил в республике экологический проект. Читайте также:В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходовФонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности

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