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Zamin продолжает озеленять Ташкент – фото
Zamin продолжает озеленять Ташкент – фото
На этот раз фонд посадил деревья вдоль канала Анхор.
2023-03-11T15:13+0500
2023-03-11T15:13+0500
2023-03-11T15:13+0500
общество
фонд zamin
ташкент
экология
озеленение
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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Вчера эко-активисты фонда Zamin вместе с председателем Зироат Мирзиёевой высадили вдоль канала Анхор саженцы чинары, дуба, берёзы, клёна и ясени, передает пресс-служба фонда.Сегодня участники фонда намерены посадить деревья и кустарники на 8-м массиве Янгихаётского района.Всего в рамках проекта Yashil zamin площадь зеленых зон в Ташкенте планируют увеличить на 4,6 га.Ранее фонд Zamin запустил в республике экологический проект. Читайте также:В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходовФонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности
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фото zamin продолжает озеленять ташкент фонд председатель фонда зироат мирзиёева экология в узбекистане эко активисты в узбекистане канал анхор новости ташкент посадили деревья новости новость
фото zamin продолжает озеленять ташкент фонд председатель фонда зироат мирзиёева экология в узбекистане эко активисты в узбекистане канал анхор новости ташкент посадили деревья новости новость
Zamin продолжает озеленять Ташкент – фото
На этот раз фонд посадил деревья вдоль канала Анхор. В мероприятии участвовала глава фонда Зироат Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik.
Вчера эко-активисты фонда Zamin вместе с председателем Зироат Мирзиёевой высадили вдоль канала Анхор саженцы чинары, дуба, берёзы, клёна и ясени, передает пресс-служба фонда
.
Сегодня участники фонда намерены посадить деревья и кустарники на 8-м массиве Янгихаётского района.
Всего в рамках проекта Yashil zamin площадь зеленых зон в Ташкенте планируют увеличить на 4,6 га.
Ранее фонд Zamin запустил
в республике экологический проект.