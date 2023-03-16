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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20230316/uxodyaschie-imperii-seyut-razrusheniya-ssha-idut-po-stopam-britanii-32956710.html
Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
Глобальные империи всерьез зверствуют, когда уходят.
2023-03-16T12:59+0500
2023-03-16T13:12+0500
колумнисты
сша
великобритания
внешняя политика
россия
мнение эксперта
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Речь идет об авторском материале под названием "Запад не даст спокойной жизни соседям России", пишет колумнист РИА Новости РИА Новости.Там напоминается о том, что мы в последнее время наблюдаем: как минимум — организация кровавых бунтов по всему периметру России (сегодня это Молдавия и Грузия), как максимум — физическое уничтожение населения такого соседа (Украины). И можно, конечно, воспринимать это как наступление на нашу страну, но можно увидеть и нечто другое — типичное поведение отступающей глобальной империи.А помогает этому последнему прозрению книга, очень вовремя (меньше года назад) вышедшая в США: автор — Кэролайн Эткинс, называется "Наследие насилия". Это, вообще-то, о последних годах Британской империи, но кто же в США не знает, что когда там выходит очередная книга о закате Рима или развале колониальной Британии, то тут в умах всегда будет сравнение с сегодняшним положением самой Америки. И это не говоря о том, что Pax Americana — прямой наследник именно Британской империи во множестве смыслов.История с книгой Эткинс такая: десять лет назад автор получила Пулитцеровскую премию за раскопки мало кому известной истории о том, какими методами британцы подавляли восстание в своей колонии — в Кении: 230 тысяч человек в концлагерях и так далее. И было такое в 1950-х годах. Документы на эту тему были надежно скрыты в сейфах британского МИД, но судебный процесс в Лондоне их оттуда вытащил.А дальше Эткинс там же обнаружила документацию по аналогичным случаям еще в 37 бывших колониях (о том ее упомянутая книга). Первое, что здесь видно, — ладно еще кровавый или вероломный, ползучий захват территорий. Тут как-то зверств ожидаешь (и не напрасно). Но документы Эткинс по большей части из XX века, многие — после Второй мировой. Подавление партизан в Малайе (с отрезанием голов и прочим). Операции в Палестине и на Кипре. Упомянутая Кения. Ну и более ранние эпизоды по всей великой империи.И мы в изумлении: зачем? Уже ушла Индия, уже всем ясно, что империи больше не будет, потому что следом идут все прочие. В конце концов выкачали из Индии минимум 45 триллионов сегодняшних долларов за два столетия, стали на рубеже XIX-XX веков причиной 165 миллионов "преждевременных смертей" (не говоря о голоде 1943 года, когда конкретно умерли три-четыре миллиона оттого, что британцы выкачивали из Индии продовольствие). И хватит. Зачем втягиваться в местные племенные и прочие схватки в 1950-е, если уже всем ясно, что народы сами будут разбираться с последствиями британского правления?Самоуничтожение Британии откладываетсяТак вот, главная ценность книги Кэролайн Эткинс в том, что она анализирует психологию англосакса — как управляющего другими народами, так и теряющего свою магическую силу. И мы читаем у нее о традициях поведения имперской державы с ее самообманом и устоявшейся мифологией, с расистским самоупоением "либерального империализма". То есть с упорной идеей, что "отсталые" общества должны быть улучшены и преобразованы с помощью насильственного навязывания свободной торговли и соответствующего образования. А недовольным следует регулярно напоминать обо всем этом. И усомниться в наработанных рефлексах управленческие элиты вовремя не смогли — не так их учили.Это про Британскую империю? Или все-таки про американскую? Американцы, кстати, неплохо усвоили уроки провала предшественников и старались свою империю создавать без прямого управления колониями, а только на торговле, образовании и ценностях — что мы наблюдаем и по периметру России. Технологии управления другие, но базовые рефлексы-то те же самые.Ну и последнее. Книга "Наследие насилия" вызвала такой отклик, что некоторые мыслители из США не смогли без того, чтобы не отвести удар от себя, сказав, что книга намекает: украинские события — это российский постимперский синдром. Но в том-то и дело, что Россия три десятилетия наблюдала, как бывшие советские республики пытаются сделать частями американской империи. Поначалу указанными методами — бизнес, образование, идеология. Дошло же до повсеместных вспышек насилия, когда наследники Британской империи обнаружили, что и их монополия на мировую власть начала рушиться.Читайте также:Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем БританияКитай начинает издеваться над Америкой
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сша великобритания британская империя россия политика империализм мнение эксперта политолога
сша великобритания британская империя россия политика империализм мнение эксперта политолога

Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии

12:59 16.03.2023 (обновлено: 13:12 16.03.2023)
© AFP 2023 / ZURAB TSERTSVADZEМужчина с флагом США на протестах в Тбилиси 9 марта 2023 года.
Мужчина с флагом США на протестах в Тбилиси 9 марта 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / ZURAB TSERTSVADZE
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Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
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Глобальные империи всерьез зверствуют не тогда, когда они покоряют страны и народы, а когда уходят оттуда: таким может быть ответ на вопросы, поставленные на днях коллегой.
Речь идет об авторском материале под названием "Запад не даст спокойной жизни соседям России", пишет колумнист РИА Новости РИА Новости.
Там напоминается о том, что мы в последнее время наблюдаем: как минимум — организация кровавых бунтов по всему периметру России (сегодня это Молдавия и Грузия), как максимум — физическое уничтожение населения такого соседа (Украины). И можно, конечно, воспринимать это как наступление на нашу страну, но можно увидеть и нечто другое — типичное поведение отступающей глобальной империи.
А помогает этому последнему прозрению книга, очень вовремя (меньше года назад) вышедшая в США: автор — Кэролайн Эткинс, называется "Наследие насилия". Это, вообще-то, о последних годах Британской империи, но кто же в США не знает, что когда там выходит очередная книга о закате Рима или развале колониальной Британии, то тут в умах всегда будет сравнение с сегодняшним положением самой Америки. И это не говоря о том, что Pax Americana — прямой наследник именно Британской империи во множестве смыслов.
История с книгой Эткинс такая: десять лет назад автор получила Пулитцеровскую премию за раскопки мало кому известной истории о том, какими методами британцы подавляли восстание в своей колонии — в Кении: 230 тысяч человек в концлагерях и так далее. И было такое в 1950-х годах. Документы на эту тему были надежно скрыты в сейфах британского МИД, но судебный процесс в Лондоне их оттуда вытащил.
А дальше Эткинс там же обнаружила документацию по аналогичным случаям еще в 37 бывших колониях (о том ее упомянутая книга). Первое, что здесь видно, — ладно еще кровавый или вероломный, ползучий захват территорий. Тут как-то зверств ожидаешь (и не напрасно). Но документы Эткинс по большей части из XX века, многие — после Второй мировой. Подавление партизан в Малайе (с отрезанием голов и прочим). Операции в Палестине и на Кипре. Упомянутая Кения. Ну и более ранние эпизоды по всей великой империи.
И мы в изумлении: зачем? Уже ушла Индия, уже всем ясно, что империи больше не будет, потому что следом идут все прочие. В конце концов выкачали из Индии минимум 45 триллионов сегодняшних долларов за два столетия, стали на рубеже XIX-XX веков причиной 165 миллионов "преждевременных смертей" (не говоря о голоде 1943 года, когда конкретно умерли три-четыре миллиона оттого, что британцы выкачивали из Индии продовольствие). И хватит. Зачем втягиваться в местные племенные и прочие схватки в 1950-е, если уже всем ясно, что народы сами будут разбираться с последствиями британского правления?
Самоуничтожение Британии откладывается
Так вот, главная ценность книги Кэролайн Эткинс в том, что она анализирует психологию англосакса — как управляющего другими народами, так и теряющего свою магическую силу. И мы читаем у нее о традициях поведения имперской державы с ее самообманом и устоявшейся мифологией, с расистским самоупоением "либерального империализма". То есть с упорной идеей, что "отсталые" общества должны быть улучшены и преобразованы с помощью насильственного навязывания свободной торговли и соответствующего образования. А недовольным следует регулярно напоминать обо всем этом. И усомниться в наработанных рефлексах управленческие элиты вовремя не смогли — не так их учили.
Это про Британскую империю? Или все-таки про американскую? Американцы, кстати, неплохо усвоили уроки провала предшественников и старались свою империю создавать без прямого управления колониями, а только на торговле, образовании и ценностях — что мы наблюдаем и по периметру России. Технологии управления другие, но базовые рефлексы-то те же самые.
Ну и последнее. Книга "Наследие насилия" вызвала такой отклик, что некоторые мыслители из США не смогли без того, чтобы не отвести удар от себя, сказав, что книга намекает: украинские события — это российский постимперский синдром. Но в том-то и дело, что Россия три десятилетия наблюдала, как бывшие советские республики пытаются сделать частями американской империи. Поначалу указанными методами — бизнес, образование, идеология. Дошло же до повсеместных вспышек насилия, когда наследники Британской империи обнаружили, что и их монополия на мировую власть начала рушиться.
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