https://uz.sputniknews.ru/20230317/dlya-inostrannyx-it-spetsialistov-uprostili-poluchenie-vnj-v-rossii--32995736.html

Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России

Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России

Упрощенная процедура действует также для членов их семей.

2023-03-17T17:28+0500

2023-03-17T17:28+0500

2023-03-17T17:58+0500

общество

россия

it-технологии

внж

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Для иностранных IT-специалистов и членов их семей упростили трудоустройство и получение вида на жительство в России, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.Так, иностранцы имеют право оформить ВНЖ без срока действия в упрощенном порядке, а также заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями без оформления разрешения на работу или патента.При этом специалист должен работать на аккредитованные в Минцифры российские IT-компании.Раннее в России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов.Читайте также:Агентство миграции предостерегло мигрантов от работы в неофициальных курьерских компанияхРоссия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов

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