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Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России
Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России
Упрощенная процедура действует также для членов их семей.
2023-03-17T17:28+0500
2023-03-17T17:28+0500
2023-03-17T17:58+0500
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россия
it-технологии
внж
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Для иностранных IT-специалистов и членов их семей упростили трудоустройство и получение вида на жительство в России, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.Так, иностранцы имеют право оформить ВНЖ без срока действия в упрощенном порядке, а также заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями без оформления разрешения на работу или патента.При этом специалист должен работать на аккредитованные в Минцифры российские IT-компании.Раннее в России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов.Читайте также:Агентство миграции предостерегло мигрантов от работы в неофициальных курьерских компанияхРоссия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов
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для иностранных it специалистов упростили получение внж в россии как узбеку получить внж в россии как получить патент в россии россия работа в россии работа в москве как оформить документы айтишник программист новости новость миграция трудовая миграция мигранты в россии
Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России
17:28 17.03.2023 (обновлено: 17:58 17.03.2023)
Упрощенная процедура будет действовать не только для специалистов, но и для членов их семей.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Для иностранных IT-специалистов и членов их семей упростили трудоустройство и получение вида на жительство в России, заявила
официальный представитель МВД Ирина Волк.
Так, иностранцы имеют право оформить ВНЖ без срока действия в упрощенном порядке, а также заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями без оформления разрешения на работу или патента.
При этом специалист должен работать на аккредитованные в Минцифры российские IT-компании.
"Для получения вида на жительство IT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет 3 месяца", — объяснила Волк.
Раннее в России поддержали
идею амнистировать депортированных мигрантов.