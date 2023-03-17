https://uz.sputniknews.ru/20230317/v-namangane-postroyat-12-etajnoe-studencheskoe-obschejitie--foto--33001112.html

В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото

В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото

Новое общежитие рассчитано на тысячу человек.

2023-03-17T18:55+0500

2023-03-17T18:55+0500

2023-03-17T18:55+0500

общество

наманган

студенты

общежитие

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Намангане на улице Ислама Каримова началось строительство нового общежития для студентов Наманганского инженерно-строительного института, передает УзА.В разработке проекта участвовали ректор и проектор института, а также руководители строительной компании.Общая стоимость 12-этажного здания составила более 86 млрд суммов. Общежитие рассчитано на тысячу мест. Строительные работы планируют завершить уже к концу этого года.На данный момент у Наманганского инженерно-строительного института есть два студенческих общежития на 800 мест.Читайте также:

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