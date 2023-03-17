В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
Новое общежитие рассчитано на тысячу человек. На его строительств потратят более 86 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Намангане на улице Ислама Каримова началось строительство нового общежития для студентов Наманганского инженерно-строительного института, передает УзА.
В разработке проекта участвовали ректор и проектор института, а также руководители строительной компании.
Общая стоимость 12-этажного здания составила более 86 млрд суммов. Общежитие рассчитано на тысячу мест. Строительные работы планируют завершить уже к концу этого года.
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
На данный момент у Наманганского инженерно-строительного института есть два студенческих общежития на 800 мест.
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