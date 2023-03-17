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https://uz.sputniknews.ru/20230317/v-namangane-postroyat-12-etajnoe-studencheskoe-obschejitie--foto--33001112.html
В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото
В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото
Новое общежитие рассчитано на тысячу человек.
2023-03-17T18:55+0500
2023-03-17T18:55+0500
общество
наманган
студенты
общежитие
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Намангане на улице Ислама Каримова началось строительство нового общежития для студентов Наманганского инженерно-строительного института, передает УзА.В разработке проекта участвовали ректор и проектор института, а также руководители строительной компании.Общая стоимость 12-этажного здания составила более 86 млрд суммов. Общежитие рассчитано на тысячу мест. Строительные работы планируют завершить уже к концу этого года.На данный момент у Наманганского инженерно-строительного института есть два студенческих общежития на 800 мест.Читайте также:
наманган
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фото в намангане построят 12 этажное студенческое общежитие наманганский инженерно строительный институт общежитие улица ислама каримова нвоости новость узбекистан студенты
фото в намангане построят 12 этажное студенческое общежитие наманганский инженерно строительный институт общежитие улица ислама каримова нвоости новость узбекистан студенты

В Намангане построят 12-этажное студенческое общежитие — фото

18:55 17.03.2023
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2023
© Национальное информационное агентство Узбекистана
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Новое общежитие рассчитано на тысячу человек. На его строительств потратят более 86 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Намангане на улице Ислама Каримова началось строительство нового общежития для студентов Наманганского инженерно-строительного института, передает УзА.
В разработке проекта участвовали ректор и проектор института, а также руководители строительной компании.
Общая стоимость 12-этажного здания составила более 86 млрд суммов. Общежитие рассчитано на тысячу мест. Строительные работы планируют завершить уже к концу этого года.
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2023
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
© Национальное информационное агентство Узбекистана
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2023
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
© Национальное информационное агентство Узбекистана
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2023
В Намангане началось строительство 12-этажного студенческого общежития.
© Национальное информационное агентство Узбекистана
На данный момент у Наманганского инженерно-строительного института есть два студенческих общежития на 800 мест.
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