https://uz.sputniknews.ru/20230318/mirziyoev-prinyal-uchastie-v-posadke-derevev-dlya-novogo-parka--foto--33016563.html

Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото

Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото

В Новом Ташкенте на территории в 420 гектаров откроют Центральный парк.

2023-03-18T16:01+0500

2023-03-18T16:01+0500

2023-03-18T16:01+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

ташкент

деревья

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента, посадив деревья на месте будущего городского парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По словам президента, Новый Ташкент будет экологичным городом. В нем запустят проект "Зеленый пояс Ташкента", в ходе которого создадут Центральный парк. Там на территории в 420 гектаров власти планируют высадить 200 тыс. деревьев.Глава республики напомнил, какой объем работы по развитию Ташкента уже провели. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры – построили школы, детские сады, медучереждения, спортивные комплексы и парки.Запустили работу 14 станций ташкентского метрополитена, при этом до конца 2023 года откроют еще 5 станций. На сегодняшний день метро пользуются 1 млн пассажиров ежедневно.Читайте также:

ташкент

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