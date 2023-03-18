Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230318/mirziyoev-prinyal-uchastie-v-posadke-derevev-dlya-novogo-parka--foto--33016563.html
Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото
Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото
В Новом Ташкенте на территории в 420 гектаров откроют Центральный парк.
2023-03-18T16:01+0500
2023-03-18T16:01+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
ташкент
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/12/33014214_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86f11055a184f44e9165908d1d20a9d7.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента, посадив деревья на месте будущего городского парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По словам президента, Новый Ташкент будет экологичным городом. В нем запустят проект "Зеленый пояс Ташкента", в ходе которого создадут Центральный парк. Там на территории в 420 гектаров власти планируют высадить 200 тыс. деревьев.Глава республики напомнил, какой объем работы по развитию Ташкента уже провели. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры – построили школы, детские сады, медучереждения, спортивные комплексы и парки.Запустили работу 14 станций ташкентского метрополитена, при этом до конца 2023 года откроют еще 5 станций. На сегодняшний день метро пользуются 1 млн пассажиров ежедневно.Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/12/33014214_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9a7bee04734b245792eb80a752a6c0f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка новый ташкент церемония закладки камня президент узбекистана посадил дерево шавкат мирзиёев новости новость ташкент
фото мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка новый ташкент церемония закладки камня президент узбекистана посадил дерево шавкат мирзиёев новости новость ташкент

Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото

16:01 18.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В Новом Ташкенте на территории в 420 гектаров откроют Центральный парк. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента, посадив деревья на месте будущего городского парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В преддверии светлого праздника мы с добрыми надеждами начинаем строительство. Это будет новой страницей в истории Нового Узбекистана", - сказал он.
По словам президента, Новый Ташкент будет экологичным городом. В нем запустят проект "Зеленый пояс Ташкента", в ходе которого создадут Центральный парк. Там на территории в 420 гектаров власти планируют высадить 200 тыс. деревьев.
"Все цели, планы и программы, которые мы реализуем в нашей столице, — для нашего народа, для того, сегодня они могли жить лучше, чем вчера, а завтра - лучше, чем сегодня",- подчеркнул Мирзиёев.
Глава республики напомнил, какой объем работы по развитию Ташкента уже провели. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры – построили школы, детские сады, медучереждения, спортивные комплексы и парки.
Запустили работу 14 станций ташкентского метрополитена, при этом до конца 2023 года откроют еще 5 станций. На сегодняшний день метро пользуются 1 млн пассажиров ежедневно.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Читайте также:
Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности
В Узбекистане появится первая в ЦА электростанция "трех поколений"
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0