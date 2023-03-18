Мирзиёев принял участие в посадке деревьев для нового парка – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Новом Ташкенте на территории в 420 гектаров откроют Центральный парк. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента, посадив деревья на месте будущего городского парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В преддверии светлого праздника мы с добрыми надеждами начинаем строительство. Это будет новой страницей в истории Нового Узбекистана", - сказал он.
По словам президента, Новый Ташкент будет экологичным городом. В нем запустят проект "Зеленый пояс Ташкента", в ходе которого создадут Центральный парк. Там на территории в 420 гектаров власти планируют высадить 200 тыс. деревьев.
"Все цели, планы и программы, которые мы реализуем в нашей столице, — для нашего народа, для того, сегодня они могли жить лучше, чем вчера, а завтра - лучше, чем сегодня",- подчеркнул Мирзиёев.
Глава республики напомнил, какой объем работы по развитию Ташкента уже провели. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры – построили школы, детские сады, медучереждения, спортивные комплексы и парки.
Запустили работу 14 станций ташкентского метрополитена, при этом до конца 2023 года откроют еще 5 станций. На сегодняшний день метро пользуются 1 млн пассажиров ежедневно.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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