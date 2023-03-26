https://uz.sputniknews.ru/20230326/kak-izmenili-pravila-perevoda-osujdennyx-v-kolonii-poseleniya--podrobnosti--33228203.html

Как изменили правила перевода осужденных в колонии-поселения – подробности

Как изменили правила перевода осужденных в колонии-поселения – подробности

В Узбекистане улучшили условия отбывания наказания.

2023-03-26T10:07+0500

2023-03-26T10:07+0500

2023-03-26T10:07+0500

общество

узбекистан

колония

тюрьма

права человека

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Узбекистан".Согласно действующим нормам, в колониях-поселениях количество свиданий осужденных с близкими родственниками и иными лицами не ограничено. Некоторые осужденные допускают различные злоупотребления при использовании данных прав.В Уголовно-исполнительныйкодекс внесли требование о том, что на кино-, фото-, видеосъемку и интервьюирование осужденных наряду с их письменным согласием нужно получить разрешение органа, исполняющего наказание.Кроме того, ввели меру дисциплинарного взыскания к осужденным в виде лишения очередного свидания.При злостном нарушении режима содержания вносят представления в суд:Раньше эти процедуры применяли в качестве дисциплинарных взысканий учреждениями исполнения наказаний.В последние годы усовершенствовали систему исполнения наказаний органов внутренних дел, привели в соответствие с международными стандартами условия содержания осужденных.В результате преобразований улучшилось качество условий отбывания наказания и уровень обеспечения осужденных продуктами, одеждой. Также создали механизмы предупреждения их пыток, расширили права осужденных в колониях.Читайте также:Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложениеАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи

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