https://uz.sputniknews.ru/20230326/kak-izmenili-pravila-perevoda-osujdennyx-v-kolonii-poseleniya--podrobnosti--33228203.html
Как изменили правила перевода осужденных в колонии-поселения – подробности
Как изменили правила перевода осужденных в колонии-поселения – подробности
В Узбекистане улучшили условия отбывания наказания.
2023-03-26T10:07+0500
2023-03-26T10:07+0500
2023-03-26T10:07+0500
общество
узбекистан
колония
тюрьма
права человека
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Узбекистан".Согласно действующим нормам, в колониях-поселениях количество свиданий осужденных с близкими родственниками и иными лицами не ограничено. Некоторые осужденные допускают различные злоупотребления при использовании данных прав.В Уголовно-исполнительныйкодекс внесли требование о том, что на кино-, фото-, видеосъемку и интервьюирование осужденных наряду с их письменным согласием нужно получить разрешение органа, исполняющего наказание.Кроме того, ввели меру дисциплинарного взыскания к осужденным в виде лишения очередного свидания.При злостном нарушении режима содержания вносят представления в суд:Раньше эти процедуры применяли в качестве дисциплинарных взысканий учреждениями исполнения наказаний.В последние годы усовершенствовали систему исполнения наказаний органов внутренних дел, привели в соответствие с международными стандартами условия содержания осужденных.В результате преобразований улучшилось качество условий отбывания наказания и уровень обеспечения осужденных продуктами, одеждой. Также создали механизмы предупреждения их пыток, расширили права осужденных в колониях.Читайте также:Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложениеАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи
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как изменили правила перевода осужденных в колонии поселения тюрьма в узбекистане колонии узбекистан шавкат мирзиёев новый закон новый узбекистан права человека в узбекистане новости новость
как изменили правила перевода осужденных в колонии поселения тюрьма в узбекистане колонии узбекистан шавкат мирзиёев новый закон новый узбекистан права человека в узбекистане новости новость
Как изменили правила перевода осужденных в колонии-поселения – подробности
Согласно преобразованиям, расширили права осужденных и улучшили условия отбывания наказания.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Узбекистан".
Согласно действующим нормам, в колониях-поселениях количество свиданий осужденных с близкими родственниками и иными лицами не ограничено. Некоторые осужденные допускают различные злоупотребления при использовании данных прав.
В Уголовно-исполнительныйкодекс внесли требование о том, что на кино-, фото-, видеосъемку и интервьюирование осужденных наряду с их письменным согласием нужно получить разрешение органа, исполняющего наказание.
Кроме того, ввели меру дисциплинарного взыскания к осужденным в виде лишения очередного свидания.
При злостном нарушении режима содержания вносят представления в суд:
о переводе осужденного из колонии-поселения в колонию общего режима, из колоний общего, строгого или особого режима – в тюрьму;
о возврате из колонии-поселения в колонию общего или строгого режима, из колонии строгого режима – в колонию особого режима, из колонии – в тюрьму.
Раньше эти процедуры применяли в качестве дисциплинарных взысканий учреждениями исполнения наказаний.
В последние годы усовершенствовали систему исполнения наказаний органов внутренних дел, привели в соответствие с международными стандартами условия содержания осужденных.
В результате преобразований улучшилось качество условий отбывания наказания и уровень обеспечения осужденных продуктами, одеждой. Также создали механизмы предупреждения их пыток, расширили права осужденных в колониях.