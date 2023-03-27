Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230327/mobilizovannyy-imam-pozdravil-musulman-s-nastupleniem-ramazana---video-33251232.html
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео
Священнослужитель пожелал верующим наполнить каждый день священного месяца благими делами и намерениями.
2023-03-27T14:50+0500
2023-03-27T16:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
имам
рамазан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33249640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cda383a7383d57820a37a03533ab0758.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамазан. Видеопоздравление публикует РИА Новости.Священный для мусульман месяц Рамазан, в который предписывается пост до захода солнца, — один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.Читайте также: В Ташкенте открыли новую мечеть
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
2023-03-27T14:50+0500
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33249640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b016387a3d314c3a55617277970ce51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео ислам рамазан мусульманство имам поздравление с праздником специальная военная операция сво украина россия
видео ислам рамазан мусульманство имам поздравление с праздником специальная военная операция сво украина россия

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео

14:50 27.03.2023 (обновлено: 16:00 27.03.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Священнослужитель пожелал верующим наполнить каждый день священного месяца благими делами и намерениями.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамазан. Видеопоздравление публикует РИА Новости.

"Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамазан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!", — сказал он.

Священный для мусульман месяц Рамазан, в который предписывается пост до захода солнца, — один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.
Читайте также: В Ташкенте открыли новую мечеть
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0