https://uz.sputniknews.ru/20230327/mobilizovannyy-imam-pozdravil-musulman-s-nastupleniem-ramazana---video-33251232.html

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео

Священнослужитель пожелал верующим наполнить каждый день священного месяца благими делами и намерениями.

2023-03-27T14:50+0500

2023-03-27T14:50+0500

2023-03-27T16:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

имам

рамазан

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамазан. Видеопоздравление публикует РИА Новости.Священный для мусульман месяц Рамазан, в который предписывается пост до захода солнца, — один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.Читайте также: В Ташкенте открыли новую мечеть

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Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении 2023-03-27T14:50+0500 true PT0M38S

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