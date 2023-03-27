https://uz.sputniknews.ru/20230327/mobilizovannyy-imam-pozdravil-musulman-s-nastupleniem-ramazana---video-33251232.html
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео
Священнослужитель пожелал верующим наполнить каждый день священного месяца благими делами и намерениями.
2023-03-27T14:50+0500
2023-03-27T14:50+0500
2023-03-27T16:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
имам
рамазан
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамазан. Видеопоздравление публикует РИА Новости.Священный для мусульман месяц Рамазан, в который предписывается пост до захода солнца, — один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.Читайте также: В Ташкенте открыли новую мечеть
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Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
2023-03-27T14:50+0500
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видео ислам рамазан мусульманство имам поздравление с праздником специальная военная операция сво украина россия
видео ислам рамазан мусульманство имам поздравление с праздником специальная военная операция сво украина россия
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамазана — видео
14:50 27.03.2023 (обновлено: 16:00 27.03.2023)
Священнослужитель пожелал верующим наполнить каждый день священного месяца благими делами и намерениями.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамазан. Видеопоздравление публикует РИА Новости
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"Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамазан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!", — сказал он.
Священный для мусульман месяц Рамазан, в который предписывается пост до захода солнца, — один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.