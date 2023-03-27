https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-tashkente-proxodit-mejdunarodnaya-konferentsiya-po-turizmu-33256031.html
В Ташкенте проходит международная конференция по туризму
В Ташкенте проходит международная конференция по туризму
В рамках проекта Узбекистан укрепит туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном.
2023-03-27T15:51+0500
2023-03-27T15:51+0500
2023-03-27T16:23+0500
туризм
узбекистан
казахстан
таджикистан
сотрудничество
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33248210_0:150:1280:871_1920x0_80_0_0_2d38032354cc3efd35e6b500e9349131.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На проходящей в Ташкенте международной конференции по туризму запустят новый инновационный проект. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В Ташкенте прошла международная конференция на тему "Разработка модели устойчивого туризма – путь увеличения туристического потенциала". В нем приняли участие представители из Европы, Азии, Грузии, России и других стран.В ходе конференции стало известно, что Узбекистан будет укреплять туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном в рамках программы Switch Asia и проекта MOST.Общая цель проекта MOST – продвижение новой и приемлемой структурированной модели устойчивого туризма в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.В рамках проекта организаторы планируют оказать поддержку региональным и местным органам власти, а также укрепить связь между государственными органами, малыми и средними предприятиями и конечными пользователями.Организацией, реализующей проект в Узбекистане, является Ассоциация частных туристических организаций.В рамках проекта MOST туристические организации Узбекистана, Таджикистана и Казахстана смогут принять участие в обучающем курсе по темам рационального природопользования, устойчивого маркетинга в туристических предприятиях.Они также получат программное обеспечение для управления данными, необходимыми для экологической сертификации бизнеса, и познакомятся с новым принципом работы региональных туристических объектов и модернизации индустрии.Читайте также: С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов
узбекистан
казахстан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33248210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7d45bca388da5b6b9b6a33d8031bc6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм узбекистан международная конференция ташкент казахстан таджикистан most устойчивое потребление туристический потенциал
туризм узбекистан международная конференция ташкент казахстан таджикистан most устойчивое потребление туристический потенциал
В Ташкенте проходит международная конференция по туризму
15:51 27.03.2023 (обновлено: 16:23 27.03.2023)
В рамках проекта Узбекистан укрепит туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. На проходящей в Ташкенте международной конференции по туризму запустят новый инновационный проект. Об этом сообщает корреспондент Sputnik
.
В Ташкенте прошла международная конференция на тему "Разработка модели устойчивого туризма – путь увеличения туристического потенциала". В нем приняли участие представители из Европы, Азии, Грузии, России и других стран.
В ходе конференции стало известно, что Узбекистан будет укреплять туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном в рамках программы Switch Asia и проекта MOST.
Общая цель проекта MOST – продвижение новой и приемлемой структурированной модели устойчивого туризма в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.
В рамках проекта организаторы планируют оказать поддержку региональным и местным органам власти, а также укрепить связь между государственными органами, малыми и средними предприятиями и конечными пользователями.
Организацией, реализующей проект в Узбекистане, является Ассоциация частных туристических организаций.
В рамках проекта MOST туристические организации Узбекистана, Таджикистана и Казахстана смогут принять участие в обучающем курсе по темам рационального природопользования, устойчивого маркетинга в туристических предприятиях.
Они также получат программное обеспечение для управления данными, необходимыми для экологической сертификации бизнеса, и познакомятся с новым принципом работы региональных туристических объектов и модернизации индустрии.