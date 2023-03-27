https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-tashkente-proxodit-mejdunarodnaya-konferentsiya-po-turizmu-33256031.html

В Ташкенте проходит международная конференция по туризму

В Ташкенте проходит международная конференция по туризму

В рамках проекта Узбекистан укрепит туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном.

2023-03-27T15:51+0500

2023-03-27T15:51+0500

2023-03-27T16:23+0500

туризм

узбекистан

казахстан

таджикистан

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На проходящей в Ташкенте международной конференции по туризму запустят новый инновационный проект. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В Ташкенте прошла международная конференция на тему "Разработка модели устойчивого туризма – путь увеличения туристического потенциала". В нем приняли участие представители из Европы, Азии, Грузии, России и других стран.В ходе конференции стало известно, что Узбекистан будет укреплять туристическое сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном в рамках программы Switch Asia и проекта MOST.Общая цель проекта MOST – продвижение новой и приемлемой структурированной модели устойчивого туризма в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.В рамках проекта организаторы планируют оказать поддержку региональным и местным органам власти, а также укрепить связь между государственными органами, малыми и средними предприятиями и конечными пользователями.Организацией, реализующей проект в Узбекистане, является Ассоциация частных туристических организаций.В рамках проекта MOST туристические организации Узбекистана, Таджикистана и Казахстана смогут принять участие в обучающем курсе по темам рационального природопользования, устойчивого маркетинга в туристических предприятиях.Они также получат программное обеспечение для управления данными, необходимыми для экологической сертификации бизнеса, и познакомятся с новым принципом работы региональных туристических объектов и модернизации индустрии.Читайте также: С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов

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