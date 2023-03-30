Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20230330/33374824.html
10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика
10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика
В видеоинфографике Sputnik Ближнее зарубежье собраны наиболее значимые факты об одном из старейших монастырей Киевской Руси.
2023-03-30T22:00+0500
2023-03-30T22:00+0500
в мире
мультимедиа
украина
киев
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33377122_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6ddb29671ca15dc7a3f210e6dd9711ce.jpg
Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры отмечает, Sputnik Ближнее зарубежье. На этот раз в Сербской православной церкви заявили, что УПЦ подвергается государственному террору, а цель Киева — стереть следы православия на Украине.Читайте также:
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33377122_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ee3e9e31ae5fd1d00792300eec2f82f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео киев инфографика киево-печерская лавра 10 фактов история уникальность монастырь храм устройство православная церковь раскольники
видео киев инфографика киево-печерская лавра 10 фактов история уникальность монастырь храм устройство православная церковь раскольники

10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика

22:00 30.03.2023
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В видеоинфографике Sputnik Ближнее зарубежье собраны наиболее значимые факты об одном из старейших монастырей Киевской Руси.
1.
Киево-Печерская лавра - это один из первых основанных в Киевской Руси монастырей (1051 год).
2.
В православии лавра считается одним из четырех священных мест под покровительством Богородицы.
3.
Лавра знаменита комплексом подземных пещер - Ближних и Дальних. Общая протяженность подземных пещер - более 600 км.
4.
В монастыре покоятся мощи 120 людей, причисленных Церковью к лику святых.
5.
Один из них - Нестор Летописец, автор "Повести временных лет".
6.
Также, по легендам, в лавре покоятся останки Ильи Муромца.
7.
А еще здесь захоронен знаменитый российский реформатор Пётр Столыпин.
8.
Лавра поделена на две части. Нижняя находится в ведении УПЦ Московского патриархата, а Верхняя - Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
9.
Попытки украинских раскольников захватить лавру начались еще в 1990-х.
10.
С 1990 года входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры отмечает, Sputnik Ближнее зарубежье.
На этот раз в Сербской православной церкви заявили, что УПЦ подвергается государственному террору, а цель Киева — стереть следы православия на Украине.
Ранее свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии и даже США.
Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.
Читайте также:
В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды
В Египте археологи нашли статую фараона
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0