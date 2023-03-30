https://uz.sputniknews.ru/20230330/33374824.html

10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика

10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика

В видеоинфографике Sputnik Ближнее зарубежье собраны наиболее значимые факты об одном из старейших монастырей Киевской Руси.

2023-03-30T22:00+0500

2023-03-30T22:00+0500

2023-03-30T22:00+0500

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Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры отмечает, Sputnik Ближнее зарубежье. На этот раз в Сербской православной церкви заявили, что УПЦ подвергается государственному террору, а цель Киева — стереть следы православия на Украине.Читайте также:

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