10 фактов о Киево-Печерской лавре - видеоинфографика
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В видеоинфографике Sputnik Ближнее зарубежье собраны наиболее значимые факты об одном из старейших монастырей Киевской Руси.
1.Киево-Печерская лавра - это один из первых основанных в Киевской Руси монастырей (1051 год).
2.В православии лавра считается одним из четырех священных мест под покровительством Богородицы.
3.Лавра знаменита комплексом подземных пещер - Ближних и Дальних. Общая протяженность подземных пещер - более 600 км.
4.В монастыре покоятся мощи 120 людей, причисленных Церковью к лику святых.
5.Один из них - Нестор Летописец, автор "Повести временных лет".
6.Также, по легендам, в лавре покоятся останки Ильи Муромца.
7.А еще здесь захоронен знаменитый российский реформатор Пётр Столыпин.
8.Лавра поделена на две части. Нижняя находится в ведении УПЦ Московского патриархата, а Верхняя - Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
9.Попытки украинских раскольников захватить лавру начались еще в 1990-х.
10.С 1990 года входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры отмечает, Sputnik Ближнее зарубежье.
На этот раз в Сербской православной церкви заявили, что УПЦ подвергается государственному террору, а цель Киева — стереть следы православия на Украине.
Ранее свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии и даже США.
Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.
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