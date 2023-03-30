https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirziyoev-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-karakalpakstane-33365718.html
Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие в Каракалпакстане
Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие в Каракалпакстане
Жители Кегейлийского района совместно с андижанскими предпринимателями реализуют три производственных проекта.
2023-03-30T15:35+0500
2023-03-30T15:35+0500
2023-03-30T16:22+0500
политика
узбекистан
каракалпакстан
президент
шавкат мирзиёев
текстиль
текстильная фабрика
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан началась с посещения текстильного предприятия “Актуба текстил” в Кегейлийском районе, сообщает пресс-служба главы государства.Как сообщили в пресс-службе, жители района совместно с андижанскими предпринимателями запустили три производственных проекта, одним из которых стало предприятие "Актуба текстил".Здесь трудится 500 человек. Предприятие может выпускать более 3 млн трикотажных изделий в год. Владельцы компании планируют ежегодно экспортировать продукции на $6 млн.На предприятии также действует центр переподготовки, где могут проходить обучение безработные жители близлежащих махаллей.Читайте также:
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узбекистан каракалпакстан президент шавкат мирзиёев визит текстильное предприятие актуба текстил
узбекистан каракалпакстан президент шавкат мирзиёев визит текстильное предприятие актуба текстил
Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие в Каракалпакстане
15:35 30.03.2023 (обновлено: 16:22 30.03.2023)
Жители Кегейлийского района совместно с андижанскими предпринимателями реализуют три производственных проекта.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik.
Поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан началась с посещения текстильного предприятия “Актуба текстил” в Кегейлийском районе, сообщает
пресс-служба главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, жители района совместно с андижанскими предпринимателями запустили три производственных проекта, одним из которых стало предприятие "Актуба текстил".
Здесь трудится 500 человек. Предприятие может выпускать более 3 млн трикотажных изделий в год. Владельцы компании планируют ежегодно экспортировать продукции на $6 млн.
"Президент ознакомился с производственным процессом, побеседовал с работницами. Подчеркнув особую значимость появления таких предприятий в отдаленных районах и обеспечения на них занятости женщин, дал ответственным лицам указание продолжить работу в этом направлении", — сообщили в пресс-службе.
На предприятии также действует центр переподготовки, где могут проходить обучение безработные жители близлежащих махаллей.