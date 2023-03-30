https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirziyoev-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-karakalpakstane-33365718.html

Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие в Каракалпакстане

Жители Кегейлийского района совместно с андижанскими предпринимателями реализуют три производственных проекта.

2023-03-30T15:35+0500

2023-03-30T15:35+0500

2023-03-30T16:22+0500

политика

узбекистан

каракалпакстан

президент

шавкат мирзиёев

текстиль

текстильная фабрика

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан началась с посещения текстильного предприятия “Актуба текстил” в Кегейлийском районе, сообщает пресс-служба главы государства.Как сообщили в пресс-службе, жители района совместно с андижанскими предпринимателями запустили три производственных проекта, одним из которых стало предприятие "Актуба текстил".Здесь трудится 500 человек. Предприятие может выпускать более 3 млн трикотажных изделий в год. Владельцы компании планируют ежегодно экспортировать продукции на $6 млн.На предприятии также действует центр переподготовки, где могут проходить обучение безработные жители близлежащих махаллей.Читайте также:

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узбекистан каракалпакстан президент шавкат мирзиёев визит текстильное предприятие актуба текстил