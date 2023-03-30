https://uz.sputniknews.ru/20230330/stala-izvestna-data-provedeniya-totalnogo-diktanta-2023-uzbekistane-33365208.html
Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2023" в Узбекистане
Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2023" в Узбекистане
В прошлом году он охватил 108 стран, объединив более 780 тысяч человек
2023-03-30T15:34+0500
2023-03-30T15:34+0500
2023-03-30T15:34+0500
общество
узбекистан
россия
тотальный диктант
студенты
рэу имени плеханова
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов, сообщает корреспондент Sputnik.В столице проверить свои знания русского языка смогут в Русском доме, филиалах РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, ВГИК, РГПУ им. А.И. Герцена, Русском культурном центре, Ташкентской и Узбекистанской Епархии Русской Православной Церкви, а также образовательном центре "Русская Школа" ("GENERAL LESSON").Как отметили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане, список площадок могут увеличить по желанию узбекистанской стороны. Также в ближайшие дни определят площадки и в регионах республики.Для справки: первый "Тотальный диктант" провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году.За 20 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В прошлом году событие охватило 108 стран, объединив более 780 тысяч человек.В Узбекистане "Тотальный диктант" впервые прошел в 2019 году в Каракалпакстане. Его дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру. В качестве основного информационного партнера акции выступило новостное агентство Sputnik Узбекистан. Диктант провели в филиале ТУИТ в Нукусе.Текст Павла Басинского читал бывший шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан россия акция тотальный диктант просвещение русский дом филиал рэу им. г.в. плеханова нияу мифи вгик ргпу им. а.и. герцена русский культурный центр
узбекистан россия акция тотальный диктант просвещение русский дом филиал рэу им. г.в. плеханова нияу мифи вгик ргпу им. а.и. герцена русский культурный центр
Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2023" в Узбекистане
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В прошлом году он охватил 108 стран, объединив более 780 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов, сообщает корреспондент Sputnik.
В столице проверить свои знания русского языка смогут в Русском доме, филиалах РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, ВГИК, РГПУ им. А.И. Герцена, Русском культурном центре, Ташкентской и Узбекистанской Епархии Русской Православной Церкви, а также образовательном центре "Русская Школа" ("GENERAL LESSON").
Как отметили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане, список площадок могут увеличить по желанию узбекистанской стороны. Также в ближайшие дни определят площадки и в регионах республики.
Для справки: первый "Тотальный диктант" провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году.
За 20 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В прошлом году событие охватило 108 стран, объединив более 780 тысяч человек.
В Узбекистане "Тотальный диктант" впервые прошел в 2019 году в Каракалпакстане. Его дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру. В качестве основного информационного партнера акции выступило новостное агентство Sputnik Узбекистан. Диктант провели в филиале ТУИТ в Нукусе.
Текст Павла Басинского читал бывший шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.