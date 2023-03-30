https://uz.sputniknews.ru/20230330/stala-izvestna-data-provedeniya-totalnogo-diktanta-2023-uzbekistane-33365208.html

Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2023" в Узбекистане

Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2023" в Узбекистане

В прошлом году он охватил 108 стран, объединив более 780 тысяч человек

2023-03-30T15:34+0500

2023-03-30T15:34+0500

2023-03-30T15:34+0500

общество

узбекистан

россия

тотальный диктант

студенты

рэу имени плеханова

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов, сообщает корреспондент Sputnik.В столице проверить свои знания русского языка смогут в Русском доме, филиалах РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, ВГИК, РГПУ им. А.И. Герцена, Русском культурном центре, Ташкентской и Узбекистанской Епархии Русской Православной Церкви, а также образовательном центре "Русская Школа" ("GENERAL LESSON").Как отметили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане, список площадок могут увеличить по желанию узбекистанской стороны. Также в ближайшие дни определят площадки и в регионах республики.Для справки: первый "Тотальный диктант" провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году.За 20 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В прошлом году событие охватило 108 стран, объединив более 780 тысяч человек.В Узбекистане "Тотальный диктант" впервые прошел в 2019 году в Каракалпакстане. Его дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру. В качестве основного информационного партнера акции выступило новостное агентство Sputnik Узбекистан. Диктант провели в филиале ТУИТ в Нукусе.Текст Павла Басинского читал бывший шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.Читайте также:

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