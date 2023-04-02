https://uz.sputniknews.ru/20230402/kak-raxmaninovskaya-vesna-pomojet-postupit-v-vuzy-rossii--podrobnosti--33444702.html

Как "Рахманиновская весна" поможет поступить в вузы России – подробности

Как "Рахманиновская весна" поможет поступить в вузы России – подробности

Участники могут выиграть обучение в консерваториях России.

2023-04-02T10:07+0500

2023-04-02T10:07+0500

2023-04-02T10:07+0500

культура

конкурс

вуз

поступление в университет

россия

образование

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Одним из главных призов конкурса фестиваля "Рахманиновская весна" станет возможность обучения в российских вузах, заявил глава Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев. Об этом сообщает Русский дом. При этом узбекистанцы смогут учиться в лучших творческих вузах по квоте правительства России. Речь идёт пока о трех местах, однако их число могут увеличить, пояснили в пресс-службе Русского дома.Напомним, сегодня в Ташкенте стартовал международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", посвященный 150-летию российского композитора Сергея Рахманинова.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеВ регионах откроются филиалы школы "Меҳрли мактаб"

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