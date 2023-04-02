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Как "Рахманиновская весна" поможет поступить в вузы России – подробности
Как "Рахманиновская весна" поможет поступить в вузы России – подробности
Участники могут выиграть обучение в консерваториях России.
2023-04-02T10:07+0500
2023-04-02T10:07+0500
культура
конкурс
вуз
поступление в университет
россия
образование
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Одним из главных призов конкурса фестиваля "Рахманиновская весна" станет возможность обучения в российских вузах, заявил глава Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев. Об этом сообщает Русский дом. При этом узбекистанцы смогут учиться в лучших творческих вузах по квоте правительства России. Речь идёт пока о трех местах, однако их число могут увеличить, пояснили в пресс-службе Русского дома.Напомним, сегодня в Ташкенте стартовал международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", посвященный 150-летию российского композитора Сергея Рахманинова.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеВ регионах откроются филиалы школы "Меҳрли мактаб"
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как рахманиновская весна поможет поступить в вузы россии вождаев рассказал заявил россотрудничество русский дом как поступить в вуз россии в российский университет бесплатно консерватории в россии учеба высшее образование в россии новости новость
как рахманиновская весна поможет поступить в вузы россии вождаев рассказал заявил россотрудничество русский дом как поступить в вуз россии в российский университет бесплатно консерватории в россии учеба высшее образование в россии новости новость

Как "Рахманиновская весна" поможет поступить в вузы России – подробности

10:07 02.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Damien Pollet / PianoИгра на фортепиано
Игра на фортепиано - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Damien Pollet / Piano
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У участников есть возможность выиграть обучение в Московской и Петербургской консерваториях за счет квоты правительства России.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Одним из главных призов конкурса фестиваля "Рахманиновская весна" станет возможность обучения в российских вузах, заявил глава Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев. Об этом сообщает Русский дом.
При этом узбекистанцы смогут учиться в лучших творческих вузах по квоте правительства России. Речь идёт пока о трех местах, однако их число могут увеличить, пояснили в пресс-службе Русского дома.

"Одним из главных призов конкурса фестиваля для студентов из Узбекистана станет возможность продолжить свое образование в лучших творческих вузах по квоте правительства Российской Федерации. Обсуждали, что это будут топовые музыкальные вузы России. Прежде всего, Московская и Петербургские консерватории", - сказал Вождаев.

Напомним, сегодня в Ташкенте стартовал международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", посвященный 150-летию российского композитора Сергея Рахманинова.
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