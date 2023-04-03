https://uz.sputniknews.ru/20230403/kazhdyy-zarubezhnyy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-elektronnoy-karte-33466013.html
Каждый зарубежный участок для голосования — на электронной карте
Каждый зарубежный участок для голосования — на электронной карте
ИА "Дунё" опубликовало интерактивную карту с адресами участков для голосования по проекту закона о поправках в Конституцию, расположенных за рубежом
2023-04-03T11:52+0500
2023-04-03T11:52+0500
2023-04-03T12:28+0500
общество
узбекистан
референдум
голосование
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Информационное агентство "Дунё" опубликовало электронную карту адресов участков референдума, расположенных за рубежом. На ней — точное расположение ближайшего участка, где пройдет голосование.Кроме того, в Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции. Оно содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах откроют 55 участков.Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в Конституцию.Читайте также:
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узбекистан референдум электронная карта конституция цик участок голосование
узбекистан референдум электронная карта конституция цик участок голосование
Каждый зарубежный участок для голосования — на электронной карте
11:52 03.04.2023 (обновлено: 12:28 03.04.2023)
ИА "Дунё" опубликовало интерактивную карту с адресами участков для голосования по проекту закона о поправках в Конституцию, расположенных за рубежом.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Информационное агентство "Дунё" опубликовало
электронную карту адресов участков референдума, расположенных за рубежом. На ней — точное расположение ближайшего участка, где пройдет голосование.
Кроме того, в Узбекистане запустили
мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции. Оно содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.
Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах откроют 55 участков.
Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в Конституцию.