https://uz.sputniknews.ru/20230403/kazhdyy-zarubezhnyy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-elektronnoy-karte-33466013.html

Каждый зарубежный участок для голосования — на электронной карте

Каждый зарубежный участок для голосования — на электронной карте

ИА "Дунё" опубликовало интерактивную карту с адресами участков для голосования по проекту закона о поправках в Конституцию, расположенных за рубежом

2023-04-03T11:52+0500

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общество

узбекистан

референдум

голосование

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Информационное агентство "Дунё" опубликовало электронную карту адресов участков референдума, расположенных за рубежом. На ней — точное расположение ближайшего участка, где пройдет голосование.Кроме того, в Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции. Оно содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах откроют 55 участков.Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в Конституцию.Читайте также:

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