https://uz.sputniknews.ru/20230406/referendum-2023-33627942.html

ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей от СНГ для референдума

ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей от СНГ для референдума

Наблюдатели из СНГ примут участие в грядущем референдуме.

2023-04-06T16:00+0500

2023-04-06T16:00+0500

2023-04-06T16:00+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

поправки в конституцию

референдум в узбекистане

референдум-2023

узбекистан

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала около 20 международных наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) на референдум. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила постоянный член ЦИК Гульноза Рахимова.Наблюдателями стали представители законодательных, исполнительных и избирательных органов организации и стран, входящих в нее, а также интеграционных объединений на территории СНГ.Всего ЦИК аккредитовало 26 международных наблюдателей. Из них 8 от Исполкома ЦИК СНГ и 10 от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Также в референдуме примут участие 3 человека от ЦИК Грузии, 2 – от Азербайджана и по 1 от Индонезии и Нидерландов.Ранее Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила бланк бюллетеня для голосования на референдуме.Читайте также:

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