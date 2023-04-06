https://uz.sputniknews.ru/20230406/referendum-2023-33627942.html
ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей от СНГ для референдума
ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей от СНГ для референдума
Наблюдатели из СНГ примут участие в грядущем референдуме.
2023-04-06T16:00+0500
2023-04-06T16:00+0500
2023-04-06T16:00+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
поправки в конституцию
референдум в узбекистане
референдум-2023
узбекистан
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала около 20 международных наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) на референдум. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила постоянный член ЦИК Гульноза Рахимова.Наблюдателями стали представители законодательных, исполнительных и избирательных органов организации и стран, входящих в нее, а также интеграционных объединений на территории СНГ.Всего ЦИК аккредитовало 26 международных наблюдателей. Из них 8 от Исполкома ЦИК СНГ и 10 от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Также в референдуме примут участие 3 человека от ЦИК Грузии, 2 – от Азербайджана и по 1 от Индонезии и Нидерландов.Ранее Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила бланк бюллетеня для голосования на референдуме.Читайте также:
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цик завершила аккредитацию наблюдателей от снг для референдума референдум в узбекистане по поправкам в конституцию референдум 2023 голосование новый основной закон новости новость снг цик узбекистан
цик завершила аккредитацию наблюдателей от снг для референдума референдум в узбекистане по поправкам в конституцию референдум 2023 голосование новый основной закон новости новость снг цик узбекистан
ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей от СНГ для референдума
Наблюдатели из СНГ примут участие в грядущем референдуме по поправкам в Конституцию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала около 20 международных наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) на референдум. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила постоянный член ЦИК Гульноза Рахимова.
Наблюдателями стали представители законодательных, исполнительных и избирательных органов организации и стран, входящих в нее, а также интеграционных объединений на территории СНГ.
Всего ЦИК аккредитовало 26 международных наблюдателей. Из них 8 от Исполкома ЦИК СНГ и 10 от Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Также в референдуме примут участие 3 человека от ЦИК Грузии, 2 – от Азербайджана и по 1 от Индонезии и Нидерландов.
Ранее Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила
бланк бюллетеня для голосования на референдуме.