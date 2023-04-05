https://uz.sputniknews.ru/20230405/tsik-utverdil-blank-byulletenya-dlya-referenduma-33569634.html

ЦИК утвердил бланк бюллетеня для референдума

ЦИК утвердил бланк бюллетеня для референдума

В бюллетене для голосования будет основной вопрос, выносимый на референдум, и два варианта ответа: "да" или "нет".

2023-04-05T18:23+0500

2023-04-05T18:23+0500

2023-04-05T18:23+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

политика

общество

реформы

конституция

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бюллетень

референдум

поправки в конституцию

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила бланк бюллетеня для голосования на референдуме по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь ЦИК.Бюллетень содержит вопрос, выносимый на референдум: “Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан“?” и два возможных варианта ответа: “да” или “нет”.Бланк бюллетеня также содержит разъяснение о порядке его заполнения."Бюллетень будет напечатан на бумаге формата А4 297/210 мм масштабе в одностороннем вертикальном порядке. В середине бюллетеня находится изображение государственного герба на светло-голубом фоне и светло-голубой полосатый узор вокруг него", - сказал Бахром Кучкаров, заместитель председателя ЦИК.Он добавил, что бюллетени будут переданы на участки для проведения референдума к 17 апреля в размере 5% от общего числа избирателей, а к 27 апреля - в размере 95,5%.Также подготовлены трафареты на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеней незрячими гражданами.Бюллетени напечатают по количеству, предоставленному окружными комиссиями по проведению референдума о числе избирателей в каждом округе. Напечатают также бюллетени на языках, которыми пользуется большинство жителей того или иного округа.ЦИК также определил меры по доставке в установленные сроки бюллетеней для голосования участковым комиссиям по проведению референдума.Напомним, референдум состоится 30 апреля. Досрочное голосование запланировано на 19−26 апреля.Читайте также:

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