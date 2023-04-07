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https://uz.sputniknews.ru/20230407/shavkat-mirzieev-posetit-syrdarinskuyu-oblast-33647638.html
Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область
Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область
Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов
2023-04-07T10:58+0500
2023-04-07T11:29+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Лидер Узбекистана примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетит промышленные предприятия, а также запустит новые производственные мощности.Читайте также:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев сырдарьинская область визит кенгаш народных депутатов
узбекистан президент шавкат мирзиёев сырдарьинская область визит кенгаш народных депутатов

Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область

10:58 07.04.2023 (обновлено: 11:29 07.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, архивное фото
Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Лидер Узбекистана примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетит промышленные предприятия, а также запустит новые производственные мощности.
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