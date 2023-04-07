https://uz.sputniknews.ru/20230407/shavkat-mirzieev-posetit-syrdarinskuyu-oblast-33647638.html

Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область

Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область

Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов

2023-04-07T10:58+0500

2023-04-07T10:58+0500

2023-04-07T11:29+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Лидер Узбекистана примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетит промышленные предприятия, а также запустит новые производственные мощности.Читайте также:

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узбекистан президент шавкат мирзиёев сырдарьинская область визит кенгаш народных депутатов