В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Открывшиеся предприятия создали около 600 рабочих мест для местного населения.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в Сырдарье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предприятиями региона, передает пресс-служба политика.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Сначала глава государства посетил медицинский кластер "Омон мед фарм" в городе Гулистане. Предприятие производит 2,4 млн лекарственных средств из местного сырья, которые поставляют в больницы и аптеки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Компания планирует расширить географию и экспортировать продукцию в соседние страны. В данный момент при предприятии строят поликлинику, школу и университет.
Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия шести новых компаний, которые будут заниматься следующим:
"Ривер Мед Фарма" – лекарственные инфузии,
"Евразия газ бетон" – стройматериалы,
"Модерн Марбел" – плитка,
"Пенг Шенг Чарм" – натуральная кожа и желатин,
"Тошкент сити голд блок" – газоблоки,
"Интер Трейдинг-групп" – мука.
Эти предприятия всего создали около 600 рабочих мест. Благодаря их работе, производство региона вырастет 37 млрд сумов, а экспорт – на $30 млн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Напомним, президент находится с рабочим визитом в Сырдарьинской области.
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