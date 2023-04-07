https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-syrdare-zapustili-6-novyx-kompaniy--foto-33683286.html

В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото

В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото

Предприятия создали 600 рабочих мест для населения.

2023-04-07T19:22+0500

2023-04-07T19:22+0500

2023-04-07T19:22+0500

узбекистан

сырдарья

шавкат мирзиёев

предприятия

производство

общество

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в Сырдарье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предприятиями региона, передает пресс-служба политика.Сначала глава государства посетил медицинский кластер "Омон мед фарм" в городе Гулистане. Предприятие производит 2,4 млн лекарственных средств из местного сырья, которые поставляют в больницы и аптеки.Компания планирует расширить географию и экспортировать продукцию в соседние страны. В данный момент при предприятии строят поликлинику, школу и университет.Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия шести новых компаний, которые будут заниматься следующим:Эти предприятия всего создали около 600 рабочих мест. Благодаря их работе, производство региона вырастет 37 млрд сумов, а экспорт – на $30 млн.Напомним, президент находится с рабочим визитом в Сырдарьинской области. Читайте также:

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