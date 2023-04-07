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https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-syrdare-zapustili-6-novyx-kompaniy--foto-33683286.html
В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото
В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото
Предприятия создали 600 рабочих мест для населения.
2023-04-07T19:22+0500
2023-04-07T19:22+0500
узбекистан
сырдарья
шавкат мирзиёев
предприятия
производство
общество
экономика
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в Сырдарье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предприятиями региона, передает пресс-служба политика.Сначала глава государства посетил медицинский кластер "Омон мед фарм" в городе Гулистане. Предприятие производит 2,4 млн лекарственных средств из местного сырья, которые поставляют в больницы и аптеки.Компания планирует расширить географию и экспортировать продукцию в соседние страны. В данный момент при предприятии строят поликлинику, школу и университет.Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия шести новых компаний, которые будут заниматься следующим:Эти предприятия всего создали около 600 рабочих мест. Благодаря их работе, производство региона вырастет 37 млрд сумов, а экспорт – на $30 млн.Напомним, президент находится с рабочим визитом в Сырдарьинской области. Читайте также:
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В Сырдарье запустили 6 новых компаний – фото

19:22 07.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Омон мед фарм в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Открывшиеся предприятия создали около 600 рабочих мест для местного населения.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в Сырдарье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предприятиями региона, передает пресс-служба политика.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Омон мед фарм в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сначала глава государства посетил медицинский кластер "Омон мед фарм" в городе Гулистане. Предприятие производит 2,4 млн лекарственных средств из местного сырья, которые поставляют в больницы и аптеки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Омон мед фарм в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Компания планирует расширить географию и экспортировать продукцию в соседние страны. В данный момент при предприятии строят поликлинику, школу и университет.
Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия шести новых компаний, которые будут заниматься следующим:
"Ривер Мед Фарма" – лекарственные инфузии,
"Евразия газ бетон" – стройматериалы,
"Модерн Марбел" – плитка,
"Пенг Шенг Чарм" – натуральная кожа и желатин,
"Тошкент сити голд блок" – газоблоки,
"Интер Трейдинг-групп" – мука.
Эти предприятия всего создали около 600 рабочих мест. Благодаря их работе, производство региона вырастет 37 млрд сумов, а экспорт – на $30 млн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Омон мед фарм в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Омон мед фарм" в городе Гулистане и принял участие в церемонии запуска 6 новых предприятий в Сырдарье.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, президент находится с рабочим визитом в Сырдарьинской области.
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