https://uz.sputniknews.ru/20230410/svo-pomosch-ssha-i-nato-kak-smertnyy-prigovor-ukrainskoy-armii-33757233.html
СВО: помощь США и НАТО как "смертный приговор" украинской армии
СВО: помощь США и НАТО как "смертный приговор" украинской армии
Россия отстраивает европейский сектор многополярного мира.
2023-04-10T20:48+0500
2023-04-10T20:48+0500
2023-04-10T20:48+0500
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вооруженные силы
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Военная помощь Запада киевскому режиму ведет к полному разгрому украинской армии, ослаблению блока НАТО, экономической деградации Евросоюза, и разрушению американской "гегемонии".В прокси-войне с РФ коллективный Запад стремится не замечать очевидного. Россия демонстрирует огневое, тактическое и стратегическое превосходство на украинском ТВД, уверенно наращивает производство вооружений и боеприпасов. Марионеточный киевский режим надрывно завершает "утилизацию" натовских арсеналов и мобилизационных резервов ВСУ. В обозримой перспективе маячит очередное позорное поражение США и НАТО.Давно обещанное Вашингтоном и Киевом "контрнаступление" украинской армии по разным причинам откладывается с зимы на весну и с весны на лето – арсеналы "стран-доноров" почти пусты, доступная (антикварная) бронетехника – в ремонте. Российские войска методично и эффективно уничтожают собранные "с миру по нитке" ресурсы и резервы ВСУ – до 400 тысяч бойцов – на всей линии боевого соприкосновения и в глубоком оперативном тылу противника. Спецоперация необратима. А ведь годом ранее Украина могла мирно выполнить условия РФ и сохранить сотни тысяч жизней своих солдат.Завершается стратегическая битва за Артемовск – российские силы вытеснили украинский гарнизон из центра "бахмутской фортеции" на западные городские окраины, где методично подавляют сопротивление нацистов. Все административные здания и важные промышленные объекты в Артемовске на минувшей неделе перешли под контроль ЧВК "Вагнер" (также не выдержали натиска "музыкантов" на стадионах "Металлург" и "Авангард". Бои идут на подступах к селу Богдановка в пяти километрах к западу от Артемовска, все маршруты снабжения ВСУ со стороны Часова Яра находятся под огнем российской артиллерии, и напоминают "дорогу смерти". Уцелевшие украинские подразделения тайными тропами покидают "бахмутскую мясорубку". Грядущее и неизбежное освобождение Артемовска откроет ВС России для ударов северное и западное оперативные направления.Противник укрепляет оборонительные рубежи, и размещает боевую технику непосредственно в городе Часов Яр, который находится на возвышенности западнее Артемовска/Бахмута. Значительно уступая в количестве тяжелой бронетехники и артиллерии, ВСУ не смогут удержать территорию. Предприятиям США и других стран НАТО потребуется много лет, чтобы наладить выпуск необходимого Киеву количества танков и артиллерийских снарядов. Столько времени врагам России не отпущено.Враги России долго не живутНа украинском ТВД Вооруженные силы РФ уверенно уничтожают подразделения, боевую технику, арсеналы и базы ВСУ в Авдеевке, Днепропетровске, Константиновке, Краматорске, Марьинке, Угледаре, а также в Запорожье, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Массированные авиационные и артиллерийские удары по объектам и позициям украинских войск наносятся методично, несколько раз в сутки.На Авдеевском направлении подразделения ВС России продвинулись к Красногоровке, Веселому и Каменке, что обещает окружение города с трех сторон (как ранее в Соледаре и Артемовске). ВСУ в Авдеевке за несколько лет построили десятки подземных переходов, соединяющих подвалы коксохимического завода с другими предприятиями. Поэтому удары российской артиллерии по украинскому укрепрайону не всегда достигают целей. Перелома удалось достичь массированным применением управляемых планирующих авиабомб УПАБ-1500 с боевой частью массой более одной тонны.На Украине НАТО делает ставку на "миражи"Аналогичными авиабомбами поражены резервы противника (ССО) в районе села Кизомыс на правобережье Херсонской области, железнодорожный состав с оружием и боеприпасами для украинской армии в пригороде Днепропетровска.Ударами российских высокоточных ракет полностью уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также хранилище с 70 тысячами тонн топлива для "контрнаступления" ВСУ в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье.Сорваны попытки контратаки украинских подразделений под Северском и ротации на Купянском направлении. Российские войска 9 апреля ракетным ударом "демилитаризовали" передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" в одноименной области. Этот стратегический объект находился близ поселка Великий Бурлук, примерно в 20 км от границы РФ. Всего за месяц уничтожены восемь командных пунктов (штабов) украинской армии – от батальонного уровня и выше.Запад демонстрирует военно-технологическое несоответствие внешнеполитическим намерениям и декларациям во всех сферах боевого применения. "Умные" бомбы США на Украине "тупеют". ВСУ элементарно не хватает ударной авиации и западных средств ПВО, без которых "наступать на Крым" могут лишь зомби. Кстати, Пентагон после недавней унизительной потери "Жнеца" (MQ-9 Reaper) приказал своим летчикам не подлетать к Крыму ближе, чем на 80 км.Первые 400 дней СВО убедительно доказали, что военные поставки США и НАТО киевскому режиму не помогут. Напротив, многомиллиардная американская помощь обрекает ВСУ и украинскую государственность на длительное физическое самоуничтожение – ради экономических интересов и заблуждений Вашингтона о своей роли на планете. Американский военный эксперт Скотт Риттер оценил потери ВСУ за год боевых действий в 330 тысяч погибших. И это не самая радикальная оценка.Что касается могущества западной военной техники, российские войска только за минувшие три месяца уничтожили 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и 14 установок РСЗО HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок, поставленных Украине из Франции, Германии, Польши и Чехии. Такими темпами к концу 2023 года "добродетельный" блок НАТО может остаться без артиллерии.На этом фоне особенно заметны рост военного потенциала, и экономическая устойчивость России, которые позволяют уверенно двигаться к целям СВО и другим ориентирам равной и неделимой безопасности многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:
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сво специальная операция россии спецоперация россия донбасс украина сша нато запад мнение эксперта украинская армия всу новости новость
сво специальная операция россии спецоперация россия донбасс украина сша нато запад мнение эксперта украинская армия всу новости новость
СВО: помощь США и НАТО как "смертный приговор" украинской армии
Россия уверенно отстраивает европейский сектор системы равной безопасности многополярного мира.
Военная помощь Запада киевскому режиму ведет к полному разгрому украинской армии, ослаблению блока НАТО, экономической деградации Евросоюза, и разрушению американской "гегемонии".
В прокси-войне с РФ коллективный Запад стремится не замечать очевидного. Россия демонстрирует огневое, тактическое и стратегическое превосходство на украинском ТВД, уверенно наращивает производство вооружений и боеприпасов. Марионеточный киевский режим надрывно завершает "утилизацию" натовских арсеналов и мобилизационных резервов ВСУ. В обозримой перспективе маячит очередное позорное поражение США и НАТО.
Давно обещанное Вашингтоном и Киевом "контрнаступление" украинской армии по разным причинам откладывается с зимы на весну и с весны на лето – арсеналы "стран-доноров" почти пусты, доступная (антикварная) бронетехника – в ремонте. Российские войска методично и эффективно уничтожают собранные "с миру по нитке" ресурсы и резервы ВСУ – до 400 тысяч бойцов – на всей линии боевого соприкосновения и в глубоком оперативном тылу противника. Спецоперация необратима. А ведь годом ранее Украина могла мирно выполнить условия РФ и сохранить сотни тысяч жизней своих солдат.
Завершается стратегическая битва за Артемовск – российские силы вытеснили украинский гарнизон из центра "бахмутской фортеции" на западные городские окраины, где методично подавляют сопротивление нацистов. Все административные здания и важные промышленные объекты в Артемовске на минувшей неделе перешли под контроль ЧВК "Вагнер" (также не выдержали натиска "музыкантов" на стадионах "Металлург" и "Авангард". Бои идут на подступах к селу Богдановка в пяти километрах к западу от Артемовска, все маршруты снабжения ВСУ со стороны Часова Яра находятся под огнем российской артиллерии, и напоминают "дорогу смерти". Уцелевшие украинские подразделения тайными тропами покидают "бахмутскую мясорубку". Грядущее и неизбежное освобождение Артемовска откроет ВС России для ударов северное и западное оперативные направления.
Противник укрепляет оборонительные рубежи, и размещает боевую технику непосредственно в городе Часов Яр, который находится на возвышенности западнее Артемовска/Бахмута. Значительно уступая в количестве тяжелой бронетехники и артиллерии, ВСУ не смогут удержать территорию. Предприятиям США и других стран НАТО потребуется много лет, чтобы наладить выпуск необходимого Киеву количества танков и артиллерийских снарядов. Столько времени врагам России не отпущено.
Враги России долго не живут
На украинском ТВД Вооруженные силы РФ уверенно уничтожают подразделения, боевую технику, арсеналы и базы ВСУ в Авдеевке, Днепропетровске, Константиновке, Краматорске, Марьинке, Угледаре, а также в Запорожье, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Массированные авиационные и артиллерийские удары по объектам и позициям украинских войск наносятся методично, несколько раз в сутки.
На Авдеевском направлении подразделения ВС России продвинулись к Красногоровке, Веселому и Каменке, что обещает окружение города с трех сторон (как ранее в Соледаре и Артемовске). ВСУ в Авдеевке за несколько лет построили десятки подземных переходов, соединяющих подвалы коксохимического завода с другими предприятиями. Поэтому удары российской артиллерии по украинскому укрепрайону не всегда достигают целей. Перелома удалось достичь массированным применением управляемых планирующих авиабомб УПАБ-1500 с боевой частью массой более одной тонны.
Аналогичными авиабомбами поражены резервы противника (ССО) в районе села Кизомыс на правобережье Херсонской области, железнодорожный состав с оружием и боеприпасами для украинской армии в пригороде Днепропетровска.
Ударами российских высокоточных ракет полностью уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также хранилище с 70 тысячами тонн топлива для "контрнаступления" ВСУ в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье.
Сорваны попытки контратаки украинских подразделений под Северском и ротации на Купянском направлении. Российские войска 9 апреля ракетным ударом "демилитаризовали" передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" в одноименной области. Этот стратегический объект находился близ поселка Великий Бурлук, примерно в 20 км от границы РФ. Всего за месяц уничтожены восемь командных пунктов (штабов) украинской армии – от батальонного уровня и выше.
Запад демонстрирует военно-технологическое несоответствие внешнеполитическим намерениям и декларациям во всех сферах боевого применения. "Умные" бомбы США на Украине "тупеют". ВСУ элементарно не хватает ударной авиации и западных средств ПВО, без которых "наступать на Крым" могут лишь зомби. Кстати, Пентагон после недавней унизительной потери "Жнеца" (MQ-9 Reaper) приказал своим летчикам не подлетать к Крыму ближе, чем на 80 км.
Первые 400 дней СВО убедительно доказали, что военные поставки США и НАТО киевскому режиму не помогут. Напротив, многомиллиардная американская помощь обрекает ВСУ и украинскую государственность на длительное физическое самоуничтожение – ради экономических интересов и заблуждений Вашингтона о своей роли на планете. Американский военный эксперт Скотт Риттер оценил потери ВСУ за год боевых действий в 330 тысяч погибших. И это не самая радикальная оценка.
Что касается могущества западной военной техники, российские войска только за минувшие три месяца уничтожили 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и 14 установок РСЗО HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок, поставленных Украине из Франции, Германии, Польши и Чехии. Такими темпами к концу 2023 года "добродетельный" блок НАТО может остаться без артиллерии.
На этом фоне особенно заметны рост военного потенциала, и экономическая устойчивость России, которые позволяют уверенно двигаться к целям СВО и другим ориентирам равной и неделимой безопасности многополярного мира.
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