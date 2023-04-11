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https://uz.sputniknews.ru/20230411/dlinnye-vxodnye-skolko-uzbekistantsy-otdoxnut-na-sleduyuschey-nedele--33758131.html
Длинные выходные: сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе
Длинные выходные: сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе
Президент подписал указ о дополнительном выходном дне.
2023-04-11T08:02+0500
2023-04-11T09:27+0500
узбекистан
выходные
шавкат мирзиёев
президент
постановление
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, на следующей неделе в Узбекистане будут длинные выходные.Для работников с шестидневным и пятидневным графиком 24 апреля будет нерабочим днем.Так, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд – в субботу (22 апреля), воскресенье (23 апреля) и понедельник (24 апреля).Кроме того, в документе президент перечислил дополнительные выходные дни до конца года. Читайте также:
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сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе 24 апреля работаем рабочий день когда выходной за хайит хайит в узбекистане 22 апреля рабочий день 21 апреля рабочий день выходной день президент узбекистана шавкат мирзиёев новости новость
сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе 24 апреля работаем рабочий день когда выходной за хайит хайит в узбекистане 22 апреля рабочий день 21 апреля рабочий день выходной день президент узбекистана шавкат мирзиёев новости новость

Длинные выходные: сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе

08:02 11.04.2023 (обновлено: 09:27 11.04.2023)
© PixabayКалендарь, иллюстративное фото
Календарь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© Pixabay
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Президент подписал указ о дополнительном выходном дне для жителей республики. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, на следующей неделе в Узбекистане будут длинные выходные.
Для работников с шестидневным и пятидневным графиком 24 апреля будет нерабочим днем.
Так, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд – в субботу (22 апреля), воскресенье (23 апреля) и понедельник (24 апреля).
Кроме того, в документе президент перечислил дополнительные выходные дни до конца года.
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