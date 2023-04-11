https://uz.sputniknews.ru/20230411/dlinnye-vxodnye-skolko-uzbekistantsy-otdoxnut-na-sleduyuschey-nedele--33758131.html

Длинные выходные: сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе

Длинные выходные: сколько узбекистанцы отдохнут на следующей неделе

Президент подписал указ о дополнительном выходном дне.

2023-04-11T08:02+0500

2023-04-11T08:02+0500

2023-04-11T09:27+0500

узбекистан

выходные

шавкат мирзиёев

президент

постановление

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, на следующей неделе в Узбекистане будут длинные выходные.Для работников с шестидневным и пятидневным графиком 24 апреля будет нерабочим днем.Так, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд – в субботу (22 апреля), воскресенье (23 апреля) и понедельник (24 апреля).Кроме того, в документе президент перечислил дополнительные выходные дни до конца года. Читайте также:

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