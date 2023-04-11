https://uz.sputniknews.ru/20230411/shavkat-mirzieev-vladimir-putin-obsudili-aktualnye-voprosy-sotrudnichestva-33784870.html

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Особое внимание лидеры двух государств уделили эффективному использованию площадки предстоящей выставки "Иннопром"

2023-04-11T15:37+0500

2023-04-11T15:37+0500

2023-04-11T16:59+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, обсудили сегодня в ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание уделили вопросу эффективного использования площадки Международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в конце апреля 2023 года в Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран.Кроме того, стороны подчеркнули плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Читайте также:

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