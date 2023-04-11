https://uz.sputniknews.ru/20230411/shavkat-mirzieev-vladimir-putin-obsudili-aktualnye-voprosy-sotrudnichestva-33784870.html
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Особое внимание лидеры двух государств уделили эффективному использованию площадки предстоящей выставки "Иннопром"
2023-04-11T15:37+0500
2023-04-11T15:37+0500
2023-04-11T16:59+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
президент
президент узбекистана
президент рф
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, обсудили сегодня в ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание уделили вопросу эффективного использования площадки Международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в конце апреля 2023 года в Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран.Кроме того, стороны подчеркнули плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Читайте также:
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узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин сотрудничество президент иннопром культурно-гуманитарный обмен торговля экономика
узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин сотрудничество президент иннопром культурно-гуманитарный обмен торговля экономика
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества
15:37 11.04.2023 (обновлено: 16:59 11.04.2023)
Особое внимание лидеры двух государств уделили эффективному использованию площадки предстоящей Международной промышленной выставки "Иннопром".
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, обсудили сегодня в ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин, сообщает
пресс-служба главы государства.
Особое внимание уделили вопросу эффективного использования площадки Международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в конце апреля 2023 года в Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран.
Кроме того, стороны подчеркнули плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.
Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.