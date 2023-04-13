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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230413/vse-zainteresovany-v-stabilnom-afganistane---zayavlenie-po-itogam-vstrechi-chetverki-33882884.html
"Все заинтересованы в стабильном Афганистане" — заявление по итогам встречи "четверки"
"Все заинтересованы в стабильном Афганистане" — заявление по итогам встречи "четверки"
Встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла в Самарканде на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана.
2023-04-13T13:56+0500
2023-04-13T14:06+0500
самарканд — 2023
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
узбекистан
самарканд
россия
китай
иран
пакистан
афганистан
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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Все страны заинтересованы в стабильном и мирном Афганистане. Такое заявление сделали главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана по итогам четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы Афганистан стал мирной и стабильной страной, местом международного сотрудничества, а не ареной геополитического соперничества, говорится в совместном заявлении министров.Встреча региональной "четверки" прошла на полях заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:
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узбекистан самарканд четырехсторонняя встреча региональная четверка лавров россия пакистан китай иран афганистан заявление
узбекистан самарканд четырехсторонняя встреча региональная четверка лавров россия пакистан китай иран афганистан заявление

"Все заинтересованы в стабильном Афганистане" — заявление по итогам встречи "четверки"

13:56 13.04.2023 (обновлено: 14:06 13.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла в Самарканде на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Все страны заинтересованы в стабильном и мирном Афганистане. Такое заявление сделали главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана по итогам четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы Афганистан стал мирной и стабильной страной, местом международного сотрудничества, а не ареной геополитического соперничества, говорится в совместном заявлении министров.
Встреча региональной "четверки" прошла на полях заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.
В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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