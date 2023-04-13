https://uz.sputniknews.ru/20230413/vse-zainteresovany-v-stabilnom-afganistane---zayavlenie-po-itogam-vstrechi-chetverki-33882884.html

"Все заинтересованы в стабильном Афганистане" — заявление по итогам встречи "четверки"

"Все заинтересованы в стабильном Афганистане" — заявление по итогам встречи "четверки"

Встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла в Самарканде на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана.

2023-04-13T13:56+0500

2023-04-13T13:56+0500

2023-04-13T14:06+0500

самарканд — 2023

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

узбекистан

самарканд

россия

китай

иран

пакистан

афганистан

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Все страны заинтересованы в стабильном и мирном Афганистане. Такое заявление сделали главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана по итогам четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы Афганистан стал мирной и стабильной страной, местом международного сотрудничества, а не ареной геополитического соперничества, говорится в совместном заявлении министров.Встреча региональной "четверки" прошла на полях заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:

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