https://uz.sputniknews.ru/20230414/kto-predstavit-uzbekistan-zaklyuchitelnyy-den-cha-33926394.html
Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день
Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день
За награды чемпионата Азии по спортивной борьбе поборются 5 представителей сборной Узбекистана
2023-04-14T12:25+0500
2023-04-14T12:25+0500
2023-04-14T12:45+0500
спорт
узбекистан
борьба
спорстмены
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Сегодня заключительный день чемпионата Азии по спортивной борьбе "Астана-2023", сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Выйдут на ковер и поборются за награды 5 представителей сборной Узбекистана:Напомним, чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Читайте также:
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узбекистан спорт астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба сардор рузимов джафар чулибоев бобур исломов ажинияз сапарниязов сардорбек холматов
Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день
12:25 14.04.2023 (обновлено: 12:45 14.04.2023)
За награды чемпионата Азии по спортивной борьбе поборются 5 представителей сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Сегодня заключительный день чемпионата Азии по спортивной борьбе "Астана-2023", сообщает
Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Выйдут на ковер и поборются за награды 5 представителей сборной Узбекистана:
61 кг: Сардор Рузимов — Иброхим Гузан (Йемен);
74 кг: Джафар Чулибоев — Адилет Жапаркулов (Кыргызстан);
86 кг: Бобур Исломов — Довлетмурат Оразгилижов (Туркменистан);
92 кг: Ажинияз Сапарниязов — Вумин Жанг (Южная Корея);
125 кг: Сардорбек Холматов — Ехюн Жун (Южная Корея) / Музаффар Жаппуев (Кыргызстан).
Напомним, чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.