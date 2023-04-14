https://uz.sputniknews.ru/20230414/kto-predstavit-uzbekistan-zaklyuchitelnyy-den-cha-33926394.html

Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день

Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день

За награды чемпионата Азии по спортивной борьбе поборются 5 представителей сборной Узбекистана

2023-04-14T12:25+0500

2023-04-14T12:25+0500

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спорт

узбекистан

борьба

спорстмены

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Сегодня заключительный день чемпионата Азии по спортивной борьбе "Астана-2023", сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Выйдут на ковер и поборются за награды 5 представителей сборной Узбекистана:Напомним, чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Читайте также:

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