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Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день
Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день
За награды чемпионата Азии по спортивной борьбе поборются 5 представителей сборной Узбекистана
2023-04-14T12:25+0500
2023-04-14T12:45+0500
спорт
узбекистан
борьба
спорстмены
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Сегодня заключительный день чемпионата Азии по спортивной борьбе "Астана-2023", сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Выйдут на ковер и поборются за награды 5 представителей сборной Узбекистана:Напомним, чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Читайте также:
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узбекистан спорт астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба сардор рузимов джафар чулибоев бобур исломов ажинияз сапарниязов сардорбек холматов
узбекистан спорт астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба сардор рузимов джафар чулибоев бобур исломов ажинияз сапарниязов сардорбек холматов

Кто представит Узбекистан на ЧА в заключительный день

12:25 14.04.2023 (обновлено: 12:45 14.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЗавершается чемпионат Азии по спортивной борьбе "Астана-2023"
Завершается чемпионат Азии по спортивной борьбе Астана-2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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За награды чемпионата Азии по спортивной борьбе поборются 5 представителей сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Сегодня заключительный день чемпионата Азии по спортивной борьбе "Астана-2023", сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Выйдут на ковер и поборются за награды 5 представителей сборной Узбекистана:
61 кг: Сардор Рузимов — Иброхим Гузан (Йемен);
74 кг: Джафар Чулибоев — Адилет Жапаркулов (Кыргызстан);
86 кг: Бобур Исломов — Довлетмурат Оразгилижов (Туркменистан);
92 кг: Ажинияз Сапарниязов — Вумин Жанг (Южная Корея);
125 кг: Сардорбек Холматов — Ехюн Жун (Южная Корея) / Музаффар Жаппуев (Кыргызстан).
Напомним, чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.
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