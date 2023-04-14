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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/ot-dollara-seychas-nachinaetsya-begstvo-lavrov-33938420.html
От доллара сейчас начинается бегство — Лавров
От доллара сейчас начинается бегство — Лавров
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Самарканде
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самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
смид снг
заседание
пресс-конференция
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Тенденция к отказу от использования доллара во взаимных расчетах в пользу национальных валют в мировой торговле необратима. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания в Самарканде.Поэтому путь санкций — это путь в никуда, добавил он.Напомним, в повестке дня заседания вопросы, охватывающие широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсуили перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.
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узбекистан самарканд заседание смид снг мид россии сергей лавров доллар сша санкции мировая экономика сотрудничество
узбекистан самарканд заседание смид снг мид россии сергей лавров доллар сша санкции мировая экономика сотрудничество

От доллара сейчас начинается бегство — Лавров

15:41 14.04.2023 (обновлено: 15:45 14.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловПресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД.
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Самарканде.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Тенденция к отказу от использования доллара во взаимных расчетах в пользу национальных валют в мировой торговле необратима. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания в Самарканде.

"Эта тенденция необратима. Американцы уже серьезно подрубили сук, на котором они сидели, руководя международными финансами и в целом мировой экономикой, используя доминирующую роль доллара. От доллара сейчас начинается бегство, оно пока еще не очень быстрое, но наверняка будет ускоряться", — рассказал Лавров.

Поэтому путь санкций — это путь в никуда, добавил он.
Напомним, в повестке дня заседания вопросы, охватывающие широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсуили перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.
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