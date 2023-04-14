https://uz.sputniknews.ru/20230414/ot-dollara-seychas-nachinaetsya-begstvo-lavrov-33938420.html

От доллара сейчас начинается бегство — Лавров

От доллара сейчас начинается бегство — Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Самарканде

2023-04-14T15:41+0500

2023-04-14T15:41+0500

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самарканд — 2023

узбекистан

самарканд

смид снг

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пресс-конференция

сергей лавров

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Тенденция к отказу от использования доллара во взаимных расчетах в пользу национальных валют в мировой торговле необратима. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания в Самарканде.Поэтому путь санкций — это путь в никуда, добавил он.Напомним, в повестке дня заседания вопросы, охватывающие широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсуили перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.

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