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В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото
В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото
Новый Свято-Преображенский храм возведут в Янги-Хаётском районе столицы.
2023-04-17T11:52+0500
2023-04-17T12:31+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте восстановят Спасо-Преображенский собор, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ташкентской епархии.Спасо-Преображенский храм построят по архивным записям и фотографиям древнего разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы (ориентир — массив Дустлик-2).Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор возвели в 1871-1888 годах. Он находился в центральной площади города (ныне Мустакиллик). В 1935 году храм был разрушен.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент православие храм собор спасо-преображенский восстановление храма янги-хаётский район ташкентская епархия
узбекистан ташкент православие храм собор спасо-преображенский восстановление храма янги-хаётский район ташкентская епархия

В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото

11:52 17.04.2023 (обновлено: 12:31 17.04.2023)
© Пресс-служба Ташкентской епархииПроект нового Свято-Преображенского храма, который будет построен в Янги-Хаётском районе Ташкента.
Проект нового Свято-Преображенского храма, который будет построен в Янги-Хаётском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2023
© Пресс-служба Ташкентской епархии
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Спасо-Преображенский храм возведут по архивным фотографиям разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте восстановят Спасо-Преображенский собор, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ташкентской епархии.
© Пресс-служба Ташкентской епархииПроект нового Свято-Преображенского храма, который будет построен в Янги-Хаётском районе Ташкента.
Проект нового Свято-Преображенского храма, который будет построен в Янги-Хаётском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2023
Проект нового Свято-Преображенского храма, который будет построен в Янги-Хаётском районе Ташкента.
© Пресс-служба Ташкентской епархии
Спасо-Преображенский храм построят по архивным записям и фотографиям древнего разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы (ориентир — массив Дустлик-2).
© Пресс-служба Ташкентской епархииСпасо-Преображенский собор в Ташкенте - архивное фото
Спасо-Преображенский собор в Ташкенте - архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2023
Спасо-Преображенский собор в Ташкенте - архивное фото
© Пресс-служба Ташкентской епархии
Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор возвели в 1871-1888 годах. Он находился в центральной площади города (ныне Мустакиллик). В 1935 году храм был разрушен.
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