https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-tashkente-vosstanovyat-razrushennyy-xram---foto-33982254.html

В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото

В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото

Новый Свято-Преображенский храм возведут в Янги-Хаётском районе столицы.

2023-04-17T11:52+0500

2023-04-17T11:52+0500

2023-04-17T12:31+0500

узбекистан

ташкент

культура

православие

собор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33980314_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_1c71b1338d5878f4dd322fd874e5d930.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте восстановят Спасо-Преображенский собор, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ташкентской епархии.Спасо-Преображенский храм построят по архивным записям и фотографиям древнего разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы (ориентир — массив Дустлик-2).Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор возвели в 1871-1888 годах. Он находился в центральной площади города (ныне Мустакиллик). В 1935 году храм был разрушен.Читайте также:

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

узбекистан ташкент православие храм собор спасо-преображенский восстановление храма янги-хаётский район ташкентская епархия