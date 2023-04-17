https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-tashkente-vosstanovyat-razrushennyy-xram---foto-33982254.html
В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото
В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото
Новый Свято-Преображенский храм возведут в Янги-Хаётском районе столицы.
2023-04-17T11:52+0500
2023-04-17T11:52+0500
2023-04-17T12:31+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте восстановят Спасо-Преображенский собор, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ташкентской епархии.Спасо-Преображенский храм построят по архивным записям и фотографиям древнего разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы (ориентир — массив Дустлик-2).Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор возвели в 1871-1888 годах. Он находился в центральной площади города (ныне Мустакиллик). В 1935 году храм был разрушен.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан ташкент православие храм собор спасо-преображенский восстановление храма янги-хаётский район ташкентская епархия
узбекистан ташкент православие храм собор спасо-преображенский восстановление храма янги-хаётский район ташкентская епархия
В Ташкенте восстановят разрушенный храм — фото
11:52 17.04.2023 (обновлено: 12:31 17.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Спасо-Преображенский храм возведут по архивным фотографиям разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте восстановят Спасо-Преображенский собор, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ташкентской епархии.
Спасо-Преображенский храм построят по архивным записям и фотографиям древнего разрушенного собора в Янгихаётском районе столицы (ориентир — массив Дустлик-2).
Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор возвели в 1871-1888 годах. Он находился в центральной площади города (ныне Мустакиллик). В 1935 году храм был разрушен.