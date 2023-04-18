https://uz.sputniknews.ru/20230418/delovoy-klimat-uzbekistane-marte-byl-luchshe-chem-fevrale-34019253.html
Деловой климат в Узбекистане в марте был лучше, чем в феврале
Деловой климат в Узбекистане в марте был лучше, чем в феврале
Центр экономических исследований и реформ провел опрос. Выяснили, что 42% респондентов оценивают текущее состояние бизнеса в республике как "хорошее"
2023-04-18T10:37+0500
2023-04-18T10:37+0500
2023-04-18T11:17+0500
экономика
узбекистан
предприятия
предприниматели
повышение цен
опрос
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Состояние бизнес-климата в Узбекистане в марте улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Ожидания предприятий второй месяц подряд удерживают рубеж оптимистичности в 80 пунктов, находясь на пиковом уровне апреля-мая 2021 года.В марте сводный индикатор бизнес-климата возрос во всех секторах, причем наибольший рост наблюдается второй месяц подряд в сельском хозяйстве. Если в феврале этот показатель составлял 58 пунктов, то в марте – 64, увеличившись на 6 пунктов, что оценивает состояние деловой среды в стране как положительное.Кроме того, 22% предприятий увеличили количество работников, а 45% отметили рост спроса на их товары/услуги.Спрос в марте компании в целом охарактеризовали лучше, чем в феврале. Если в феврале повышение спроса ожидали 40% предприятий, то в марте уже 45%.Заметно оценки спроса повысились среди предприятий сельского хозяйства и промышленности.Так, доля предпринимателей, ожидающих улучшения общего состояния бизнеса в ближайшие 3 месяца, составила 81%, 73% – ожидают дальнейшее повышение спроса на товары и услуги, а 66% – планируют увеличить количество работников.В марте ценовые ожидания предприятий — участников опроса ЦЭИР остаются без изменений второй месяц подряд, удерживаясь на повышенном уровне. Наиболее высокие ценовые ожидания — в сельском хозяйстве и строительстве.Повышение цен на свои товары/услуги в ближайшие 3 месяца ожидают 26% предпринимателей.Как предполагают эксперты, положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца.Читайте также:
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узбекистан экономика опрос повышение цен товары услуги цэир центр экономических исследований и реформ компании предприятия
узбекистан экономика опрос повышение цен товары услуги цэир центр экономических исследований и реформ компании предприятия
Деловой климат в Узбекистане в марте был лучше, чем в феврале
10:37 18.04.2023 (обновлено: 11:17 18.04.2023)
Центр экономических исследований и реформ провел опрос. Выяснили, что 42% респондентов оценивают текущее состояние бизнеса в республике как "хорошее".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Состояние бизнес-климата в Узбекистане в марте улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Ожидания предприятий второй месяц подряд удерживают рубеж оптимистичности в 80 пунктов, находясь на пиковом уровне апреля-мая 2021 года.
"Доля негативных оценок касательно состояния делового климата в стране сократилась примерно на 4%", — говорится в сообщении ЦЭИР.
В марте сводный индикатор бизнес-климата возрос во всех секторах, причем наибольший рост наблюдается второй месяц подряд в сельском хозяйстве. Если в феврале этот показатель составлял 58 пунктов, то в марте – 64, увеличившись на 6 пунктов, что оценивает состояние деловой среды в стране как положительное.
"По оценкам, 42% респондентов отметили текущее состояние бизнеса как "хорошее", а число предприятий, отметивших ухудшение, сократилось с 14 до 10%", — говорят специалисты ЦЭИР.
Кроме того, 22% предприятий увеличили количество работников, а 45% отметили рост спроса на их товары/услуги.
Спрос в марте компании в целом охарактеризовали лучше, чем в феврале. Если в феврале повышение спроса ожидали 40% предприятий, то в марте уже 45%.
Заметно оценки спроса повысились среди предприятий сельского хозяйства и промышленности.
"Сводный индикатор ожидания перспектив развития бизнеса в ближайшие 3 месяца остается на высоком уровне – 80 пунктов (в марте 2022 г. – 74 п.), что поддерживается очень высокой оптимистичностью во всех отраслях", — говорится в сообщении центра.
Так, доля предпринимателей, ожидающих улучшения общего состояния бизнеса в ближайшие 3 месяца, составила 81%, 73% – ожидают дальнейшее повышение спроса на товары и услуги, а 66% – планируют увеличить количество работников.
В марте ценовые ожидания предприятий — участников опроса ЦЭИР остаются без изменений второй месяц подряд, удерживаясь на повышенном уровне. Наиболее высокие ценовые ожидания — в сельском хозяйстве и строительстве.
Повышение цен на свои товары/услуги в ближайшие 3 месяца ожидают 26% предпринимателей.
Как предполагают эксперты, положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца.