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https://uz.sputniknews.ru/20230419/u-hokima-samarkandskoy-oblasti-novyy-zam-34051704.html
У хокима Самаркандской области новый зам
У хокима Самаркандской области новый зам
Им стал Шункор Худайбердиев до этого назначения работавший хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области
2023-04-19T09:31+0500
2023-04-19T09:48+0500
узбекистан
самаркандская область
назначение
хоким
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шункора Худайбердиева назначили на должность заместителя хокима Самаркандской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщает пресс-служба областной администрации. Шункор Худайбердиев родился в 1971 году. До этого назначения он работал хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.Читайте также:
узбекистан
самаркандская область
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узбекистан самарканд самаркандская область назначение хоким заместитель хокима пастдаргомский район шункор худайбердиев сельское хозяйство водное хозяйство
узбекистан самарканд самаркандская область назначение хоким заместитель хокима пастдаргомский район шункор худайбердиев сельское хозяйство водное хозяйство

У хокима Самаркандской области новый зам

09:31 19.04.2023 (обновлено: 09:48 19.04.2023)
© пресс-служба хокимията Самаркандской областиШункор Худайбердиев назначен на должность заместителя хокима Самаркандской области
Шункор Худайбердиев назначен на должность заместителя хокима Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© пресс-служба хокимията Самаркандской области
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Им стал Шункор Худайбердиев, до этого назначения работавший хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шункора Худайбердиева назначили на должность заместителя хокима Самаркандской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщает пресс-служба областной администрации.
Шункор Худайбердиев родился в 1971 году.
До этого назначения он работал хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.
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