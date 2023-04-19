https://uz.sputniknews.ru/20230419/u-hokima-samarkandskoy-oblasti-novyy-zam-34051704.html

У хокима Самаркандской области новый зам

У хокима Самаркандской области новый зам

Им стал Шункор Худайбердиев до этого назначения работавший хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области

2023-04-19T09:31+0500

2023-04-19T09:31+0500

2023-04-19T09:48+0500

узбекистан

самаркандская область

назначение

хоким

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шункора Худайбердиева назначили на должность заместителя хокима Самаркандской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщает пресс-служба областной администрации. Шункор Худайбердиев родился в 1971 году. До этого назначения он работал хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.Читайте также:

узбекистан

самаркандская область

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узбекистан самарканд самаркандская область назначение хоким заместитель хокима пастдаргомский район шункор худайбердиев сельское хозяйство водное хозяйство