https://uz.sputniknews.ru/20230420/obyavili-imena-sportsmenov-kotorye-predstavyat-uzbekistan-na-chm-po-dzyudo-34102317.html
Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо
Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо
В их числе Дилшод Баратов, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Давлат Бобонов и другие
2023-04-20T08:56+0500
2023-04-20T08:56+0500
2023-04-20T09:19+0500
узбекистан
дзюдо
чемпионат
спортсмен
катар
спорт
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по дзюдо. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет. Наряду с медалями в ходе соревнований разыграют рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Париже. Федерация дзюдо Узбекистана объявила состав сборной страны, которая примет участие в предстоящих состязаниях.Мужчины:Женщины:Читайте также:
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узбекистан спортсмены дзюдо чемпионат мира дилшод баратов сардор нуриллаев мухриддин тиловов давлат бобонов сборная узбекистана рейтинговые очки олимпийские игры париж 2024
узбекистан спортсмены дзюдо чемпионат мира дилшод баратов сардор нуриллаев мухриддин тиловов давлат бобонов сборная узбекистана рейтинговые очки олимпийские игры париж 2024
Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо
08:56 20.04.2023 (обновлено: 09:19 20.04.2023)
В их числе Дилшод Баратов, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Давлат Бобонов и другие. Всего в сборной республики 18 дзюдоистов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по дзюдо. Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет.
Наряду с медалями в ходе соревнований разыграют рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Париже.
Федерация дзюдо Узбекистана объявила состав сборной страны, которая примет участие в предстоящих состязаниях.
-66 кг: Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов;
-73 кг: Обидхон Нумонов и Муроджон Юлдошев;
-100 кг: Музаффарбек Турабоев;
+100 кг: Алишер Юсупов и Шохрух Бахтиёров.
-48 кг: Халимажон Курбонова;
-52 кг: Диёра Келдиёрова и Сита Кадамбоева;
-57 кг: Нилуфар Эрмагамбетова и Шукуржон Аминова;
-70 кг: Гулноза Матниязова и Шохиста Назарова;
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева;
+78 кг: Рината Ильматова.