https://uz.sputniknews.ru/20230420/obyavili-imena-sportsmenov-kotorye-predstavyat-uzbekistan-na-chm-po-dzyudo-34102317.html

Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо

Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо

В их числе Дилшод Баратов, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Давлат Бобонов и другие

2023-04-20T08:56+0500

2023-04-20T08:56+0500

2023-04-20T09:19+0500

узбекистан

дзюдо

чемпионат

спортсмен

катар

спорт

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по дзюдо. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет. Наряду с медалями в ходе соревнований разыграют рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Париже. Федерация дзюдо Узбекистана объявила состав сборной страны, которая примет участие в предстоящих состязаниях.Мужчины:Женщины:Читайте также:

узбекистан

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