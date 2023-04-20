Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230420/obyavili-imena-sportsmenov-kotorye-predstavyat-uzbekistan-na-chm-po-dzyudo-34102317.html
Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо
Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо
В их числе Дилшод Баратов, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Давлат Бобонов и другие
2023-04-20T08:56+0500
2023-04-20T09:19+0500
узбекистан
дзюдо
чемпионат
спортсмен
катар
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/05/32664133_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c91724afb30d5025ea106b2d8e8f5888.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по дзюдо. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет. Наряду с медалями в ходе соревнований разыграют рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Париже. Федерация дзюдо Узбекистана объявила состав сборной страны, которая примет участие в предстоящих состязаниях.Мужчины:Женщины:Читайте также:
узбекистан
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/05/32664133_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_c3052752778a2eb72ae80528cdea6a60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан спортсмены дзюдо чемпионат мира дилшод баратов сардор нуриллаев мухриддин тиловов давлат бобонов сборная узбекистана рейтинговые очки олимпийские игры париж 2024
узбекистан спортсмены дзюдо чемпионат мира дилшод баратов сардор нуриллаев мухриддин тиловов давлат бобонов сборная узбекистана рейтинговые очки олимпийские игры париж 2024

Объявили имена спортсменов, которые представят Узбекистан на ЧМ по дзюдо

08:56 20.04.2023 (обновлено: 09:19 20.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В их числе Дилшод Баратов, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Давлат Бобонов и другие. Всего в сборной республики 18 дзюдоистов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по дзюдо. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Наряду с медалями в ходе соревнований разыграют рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Париже.
Федерация дзюдо Узбекистана объявила состав сборной страны, которая примет участие в предстоящих состязаниях.
Мужчины:
-60 кг: Дилшод Баратов;
-66 кг: Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов;
-73 кг: Обидхон Нумонов и Муроджон Юлдошев;
-90 кг: Давлат Бобонов;
-100 кг: Музаффарбек Турабоев;
+100 кг: Алишер Юсупов и Шохрух Бахтиёров.
Женщины:
-48 кг: Халимажон Курбонова;
-52 кг: Диёра Келдиёрова и Сита Кадамбоева;
-57 кг: Нилуфар Эрмагамбетова и Шукуржон Аминова;
-70 кг: Гулноза Матниязова и Шохиста Назарова;
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева;
+78 кг: Рината Ильматова.
Читайте также:
В Узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0