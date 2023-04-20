https://uz.sputniknews.ru/20230420/pervyy-urojay-arbuzov-ojidayut-na-rynkax-uzbekistana-v-kontse-aprelya--34135579.html
Первый урожай арбузов ожидают на рынках Узбекистана в конце апреля
Первый урожай арбузов ожидают на рынках Узбекистана в конце апреля
На рынки их привезут фермеры из Кашкадарьинской области. В этом году впервые в качестве эксперимента они посадили ранний скороспелый сорт
2023-04-20T17:21+0500
2023-04-20T17:21+0500
2023-04-20T17:28+0500
узбекистан
арбуз
выращивание
фермер
фермерское хозяйство
продукция
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В выращивании арбузов самыми прогрессивными считаются фермеры Кукдалинского района Кашкадарьинской области. Выращенные здесь арбузы очень популярны не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время местные фермеры освоили пять-шесть различных способов выращивания арбузов, сообщает Минсельхоз.В зависимости от сорта (ранние или поздние), а также от почвенных условий и возможностей полива применяют различные методы посадки. В частности, на 3 из 48 га засушливых земель фермерского хозяйства "Усмон ота" в теплице впервые высадили ранние сорта арбузов.По словам руководителя этого фермерского хозяйства Шакира Хуррамова, на следующий год фермеры планируют посадить арбузы на еще большей территории и уже весной начать отгрузку продукции.В прошлом году 300 тонн арбузов экспортировали в Россию, Казахстан и Кыргызстан, рассказал фермер Салих Раджабов. А в этом году они намерены удвоить эти показатели.В ближайшее время фермеры начнут продавать арбузы на рынках.Читайте также:
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узбекистан минсельхоз арбузы фермеры кашкадарьинская область скороспелый сорт выращивание фермерское хозяйство
узбекистан минсельхоз арбузы фермеры кашкадарьинская область скороспелый сорт выращивание фермерское хозяйство
Первый урожай арбузов ожидают на рынках Узбекистана в конце апреля
17:21 20.04.2023 (обновлено: 17:28 20.04.2023)
На рынки их привезут фермеры из Кашкадарьинской области. В этом году впервые в качестве эксперимента они посадили ранний скороспелый сорт.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В выращивании арбузов самыми прогрессивными считаются фермеры Кукдалинского района Кашкадарьинской области. Выращенные здесь арбузы очень популярны не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время местные фермеры освоили пять-шесть различных способов выращивания арбузов, сообщает
Минсельхоз.
В зависимости от сорта (ранние или поздние), а также от почвенных условий и возможностей полива применяют различные методы посадки. В частности, на 3 из 48 га засушливых земель фермерского хозяйства "Усмон ота" в теплице впервые высадили ранние сорта арбузов.
"Этот новый вид посадки был опробован в прошлом году на 15 сотках земли, и, как отмечают специалисты, в результате был получен обильный урожай. Поэтому в этом году хозяйство за счет организации полива из подземных источников выращивает скороспелые арбузы в теплице площадью 3 га. Выращенные таким образом ягоды будут в первую очередь поставлены на внутренний рынок в последних числах апреля", — сообщили в Минсельхозе.
По словам руководителя этого фермерского хозяйства Шакира Хуррамова, на следующий год фермеры планируют посадить арбузы на еще большей территории и уже весной начать отгрузку продукции.
В прошлом году 300 тонн арбузов экспортировали в Россию, Казахстан и Кыргызстан, рассказал фермер Салих Раджабов. А в этом году они намерены удвоить эти показатели.
"Мы также поставили цель увеличить экспорт в 10 раз в ближайшие два-три года. Арбузы в этой теплице обычно начинали плодоносить в начале апреля. В этот период насекомых и пчел практически нет. Поэтому мы проводили опыление вручную и этот метод себя оправдал. В нашей теплице мы намерены собрать более 20 тонн с гектара. Ухаживаем за арбузами без применения каких-либо химических веществ", — рассказал Салих Раджабов.
В ближайшее время фермеры начнут продавать арбузы на рынках.