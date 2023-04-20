https://uz.sputniknews.ru/20230420/pervyy-urojay-arbuzov-ojidayut-na-rynkax-uzbekistana-v-kontse-aprelya--34135579.html

Первый урожай арбузов ожидают на рынках Узбекистана в конце апреля

Первый урожай арбузов ожидают на рынках Узбекистана в конце апреля

На рынки их привезут фермеры из Кашкадарьинской области. В этом году впервые в качестве эксперимента они посадили ранний скороспелый сорт

2023-04-20T17:21+0500

2023-04-20T17:21+0500

2023-04-20T17:28+0500

узбекистан

арбуз

выращивание

фермер

фермерское хозяйство

продукция

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В выращивании арбузов самыми прогрессивными считаются фермеры Кукдалинского района Кашкадарьинской области. Выращенные здесь арбузы очень популярны не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время местные фермеры освоили пять-шесть различных способов выращивания арбузов, сообщает Минсельхоз.В зависимости от сорта (ранние или поздние), а также от почвенных условий и возможностей полива применяют различные методы посадки. В частности, на 3 из 48 га засушливых земель фермерского хозяйства "Усмон ота" в теплице впервые высадили ранние сорта арбузов.По словам руководителя этого фермерского хозяйства Шакира Хуррамова, на следующий год фермеры планируют посадить арбузы на еще большей территории и уже весной начать отгрузку продукции.В прошлом году 300 тонн арбузов экспортировали в Россию, Казахстан и Кыргызстан, рассказал фермер Салих Раджабов. А в этом году они намерены удвоить эти показатели.В ближайшее время фермеры начнут продавать арбузы на рынках.Читайте также:

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