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https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-kazahstane-mogut-otkryt-tashkentskiy-torgovyy-dom-34101524.html
В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом
В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом
Об этом и многом другом говорили на встрече и.о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
2023-04-20T08:25+0500
2023-04-20T09:27+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
посол
умный город
текстиль
экспорт
производство
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стороны обсудили проект "Умный город", экспорт текстиля, создание велодорожек, а также участие Казахстана в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Шавкат Умурзаков отметил, что Ташкент развивает кооперационные отношения с Астаной, Алматы, Актау, Туркестанской областью и другими регионами Казахстана. К концу 2022 года товарооборот Ташкента с Казахстаном составил $1,8 млрд. В свою очередь Бейбут Атамкулов сообщил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества с Ташкентом. Посол также напомнил, что в 2024 году город объявили молодежной столицей СНГ, в связи с чем предложил обсудить план мероприятий на следующий год и их подготовку. В частности, Атамкулов подчеркнул важность проведения спортивных и культурных, научно-практических мероприятий, IT-конференций, которые позволят обменяться знаниями и опытом. Кроме того, посол Казахстана предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между Ташкентом и городами Алматы и Астана. Он также отметил, что реализуемый в Казахстане проект "Умный город" вошел в мировой рейтинг, и подчеркнул перспективность сотрудничества в этом направлении. Кроме того, по словам посла, сегодня на казахстанском рынке высокий спрос на экспортную продукцию, произведенную в Узбекистане, в частности, на текстиль и бытовую технику, есть заинтересованность в том, чтобы закупать их напрямую у местных производителей. Для этого он предложил наладить сотрудничество с предприятиями и открыть ташкентский торговый дом в Казахстане. В завершении встречи Бейбут Атамкулов выразил надежду, что на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте 24 — 26 апреля, прибудет большая делегация из Казахстана.Читайте также:
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узбекистан казахстан и.о. хокима шавкат умурзаков посол бейбут атамкулов сотрудничество проект умный город экспорт текстиль создание велодорожек выставка иннопром центральная азия ташкентский торговый дом
узбекистан казахстан и.о. хокима шавкат умурзаков посол бейбут атамкулов сотрудничество проект умный город экспорт текстиль создание велодорожек выставка иннопром центральная азия ташкентский торговый дом

В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом

08:25 20.04.2023 (обновлено: 09:27 20.04.2023)
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Об этом и многом другом говорили на встрече и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стороны обсудили проект "Умный город", экспорт текстиля, создание велодорожек, а также участие Казахстана в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Шавкат Умурзаков отметил, что Ташкент развивает кооперационные отношения с Астаной, Алматы, Актау, Туркестанской областью и другими регионами Казахстана. К концу 2022 года товарооборот Ташкента с Казахстаном составил $1,8 млрд.

"Казахстанские компании, работающие в нашем городе, в основном специализируются на строительстве, банковско-финансовой сфере, фармацевтике, промышленности", — отметил глава столичной администрации.

В свою очередь Бейбут Атамкулов сообщил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества с Ташкентом. Посол также напомнил, что в 2024 году город объявили молодежной столицей СНГ, в связи с чем предложил обсудить план мероприятий на следующий год и их подготовку.
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В частности, Атамкулов подчеркнул важность проведения спортивных и культурных, научно-практических мероприятий, IT-конференций, которые позволят обменяться знаниями и опытом.
Кроме того, посол Казахстана предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между Ташкентом и городами Алматы и Астана.
Он также отметил, что реализуемый в Казахстане проект "Умный город" вошел в мировой рейтинг, и подчеркнул перспективность сотрудничества в этом направлении.
"В Ташкенте много важных проектов, в частности, интересен опыт организации отдельных велодорожек, и обеим сторонам было бы полезно обменяться опытом и сотрудничать в этом направлении", — добавил посол.
Кроме того, по словам посла, сегодня на казахстанском рынке высокий спрос на экспортную продукцию, произведенную в Узбекистане, в частности, на текстиль и бытовую технику, есть заинтересованность в том, чтобы закупать их напрямую у местных производителей. Для этого он предложил наладить сотрудничество с предприятиями и открыть ташкентский торговый дом в Казахстане.
В завершении встречи Бейбут Атамкулов выразил надежду, что на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте 24 — 26 апреля, прибудет большая делегация из Казахстана.
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