https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-kazahstane-mogut-otkryt-tashkentskiy-torgovyy-dom-34101524.html

В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом

В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом

Об этом и многом другом говорили на встрече и.о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым

2023-04-20T08:25+0500

2023-04-20T08:25+0500

2023-04-20T09:27+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

посол

умный город

текстиль

экспорт

производство

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стороны обсудили проект "Умный город", экспорт текстиля, создание велодорожек, а также участие Казахстана в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Шавкат Умурзаков отметил, что Ташкент развивает кооперационные отношения с Астаной, Алматы, Актау, Туркестанской областью и другими регионами Казахстана. К концу 2022 года товарооборот Ташкента с Казахстаном составил $1,8 млрд. В свою очередь Бейбут Атамкулов сообщил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества с Ташкентом. Посол также напомнил, что в 2024 году город объявили молодежной столицей СНГ, в связи с чем предложил обсудить план мероприятий на следующий год и их подготовку. В частности, Атамкулов подчеркнул важность проведения спортивных и культурных, научно-практических мероприятий, IT-конференций, которые позволят обменяться знаниями и опытом. Кроме того, посол Казахстана предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между Ташкентом и городами Алматы и Астана. Он также отметил, что реализуемый в Казахстане проект "Умный город" вошел в мировой рейтинг, и подчеркнул перспективность сотрудничества в этом направлении. Кроме того, по словам посла, сегодня на казахстанском рынке высокий спрос на экспортную продукцию, произведенную в Узбекистане, в частности, на текстиль и бытовую технику, есть заинтересованность в том, чтобы закупать их напрямую у местных производителей. Для этого он предложил наладить сотрудничество с предприятиями и открыть ташкентский торговый дом в Казахстане. В завершении встречи Бейбут Атамкулов выразил надежду, что на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте 24 — 26 апреля, прибудет большая делегация из Казахстана.Читайте также:

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узбекистан казахстан и.о. хокима шавкат умурзаков посол бейбут атамкулов сотрудничество проект умный город экспорт текстиль создание велодорожек выставка иннопром центральная азия ташкентский торговый дом