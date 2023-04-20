В Казахстане могут открыть ташкентский торговый дом
08:25 20.04.2023 (обновлено: 09:27 20.04.2023)
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Об этом и многом другом говорили на встрече и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стороны обсудили проект "Умный город", экспорт текстиля, создание велодорожек, а также участие Казахстана в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Шавкат Умурзаков отметил, что Ташкент развивает кооперационные отношения с Астаной, Алматы, Актау, Туркестанской областью и другими регионами Казахстана. К концу 2022 года товарооборот Ташкента с Казахстаном составил $1,8 млрд.
"Казахстанские компании, работающие в нашем городе, в основном специализируются на строительстве, банковско-финансовой сфере, фармацевтике, промышленности", — отметил глава столичной администрации.
В свою очередь Бейбут Атамкулов сообщил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества с Ташкентом. Посол также напомнил, что в 2024 году город объявили молодежной столицей СНГ, в связи с чем предложил обсудить план мероприятий на следующий год и их подготовку.
© Пресс-служба хокимията Ташкентаи.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В частности, Атамкулов подчеркнул важность проведения спортивных и культурных, научно-практических мероприятий, IT-конференций, которые позволят обменяться знаниями и опытом.
Кроме того, посол Казахстана предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между Ташкентом и городами Алматы и Астана.
Он также отметил, что реализуемый в Казахстане проект "Умный город" вошел в мировой рейтинг, и подчеркнул перспективность сотрудничества в этом направлении.
"В Ташкенте много важных проектов, в частности, интересен опыт организации отдельных велодорожек, и обеим сторонам было бы полезно обменяться опытом и сотрудничать в этом направлении", — добавил посол.
Кроме того, по словам посла, сегодня на казахстанском рынке высокий спрос на экспортную продукцию, произведенную в Узбекистане, в частности, на текстиль и бытовую технику, есть заинтересованность в том, чтобы закупать их напрямую у местных производителей. Для этого он предложил наладить сотрудничество с предприятиями и открыть ташкентский торговый дом в Казахстане.
В завершении встречи Бейбут Атамкулов выразил надежду, что на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте 24 — 26 апреля, прибудет большая делегация из Казахстана.
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