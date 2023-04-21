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Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230421/uzbekistantsam-v-afganistane-rasskazali-o-predstoyaschem-referendume-34165787.html
Узбекистанцам в Афганистане рассказали о предстоящем референдуме
Узбекистанцам в Афганистане рассказали о предстоящем референдуме
Брифинг, посвященный голосованию и поправкам в Конституцию прошел в посольстве Узбекистана в Кабуле. 21.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-21T20:10+0500
2023-04-21T20:10+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
конституционная реформа в узбекистане
афганистан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Афганистане состоялся брифинг, посвященный предстоящему референдуму по проекту конституционного закона Узбекистана.В брифинге приняли участие граждане, которым предстоит голосовать на участке, расположенном в посольстве, в том числе сотрудники дипломатического представительства, сообщает ИА "Дунё".На брифинге Посол Ёдгорходжа Шодмонов подробно рассказал о содержании проекта Конституционного закона и цели данных изменений.Он также ответил на вопросы соотечественников и призвал их активно принимать участие в голосовании, которое пройдет 30 апреля.Адреса всех участков для голосования можно посмотреть на нашем сате:О том, какие изменения в Конституции предлагает выносимый на референдум законопроект, смотрите в нашем обзоре:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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узбекистан, референдум, конституционная реформа в узбекистане, афганистан
узбекистан, референдум, конституционная реформа в узбекистане, афганистан

Узбекистанцам в Афганистане рассказали о предстоящем референдуме

20:10 21.04.2023
© Sputnik / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДома в Кабуле.
Дома в Кабуле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Брифинг, посвященный голосованию и поправкам в Конституцию прошел в посольстве Узбекистана в Кабуле.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Афганистане состоялся брифинг, посвященный предстоящему референдуму по проекту конституционного закона Узбекистана.
В брифинге приняли участие граждане, которым предстоит голосовать на участке, расположенном в посольстве, в том числе сотрудники дипломатического представительства, сообщает ИА "Дунё".
На брифинге Посол Ёдгорходжа Шодмонов подробно рассказал о содержании проекта Конституционного закона и цели данных изменений.
Он также ответил на вопросы соотечественников и призвал их активно принимать участие в голосовании, которое пройдет 30 апреля.
Адреса всех участков для голосования можно посмотреть на нашем сате:
Как узбекистанцы могут узнать адрес своего участка референдума, не выходя из дома
Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России
Где узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адреса
О том, какие изменения в Конституции предлагает выносимый на референдум законопроект, смотрите в нашем обзоре:
Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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