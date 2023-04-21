https://uz.sputniknews.ru/20230421/uzbekistantsam-v-afganistane-rasskazali-o-predstoyaschem-referendume-34165787.html

Узбекистанцам в Афганистане рассказали о предстоящем референдуме

Узбекистанцам в Афганистане рассказали о предстоящем референдуме

Брифинг, посвященный голосованию и поправкам в Конституцию прошел в посольстве Узбекистана в Кабуле. 21.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-21T20:10+0500

2023-04-21T20:10+0500

2023-04-21T20:10+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституционная реформа в узбекистане

афганистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Афганистане состоялся брифинг, посвященный предстоящему референдуму по проекту конституционного закона Узбекистана.В брифинге приняли участие граждане, которым предстоит голосовать на участке, расположенном в посольстве, в том числе сотрудники дипломатического представительства, сообщает ИА "Дунё".На брифинге Посол Ёдгорходжа Шодмонов подробно рассказал о содержании проекта Конституционного закона и цели данных изменений.Он также ответил на вопросы соотечественников и призвал их активно принимать участие в голосовании, которое пройдет 30 апреля.Адреса всех участков для голосования можно посмотреть на нашем сате:О том, какие изменения в Конституции предлагает выносимый на референдум законопроект, смотрите в нашем обзоре:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

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узбекистан, референдум, конституционная реформа в узбекистане, афганистан