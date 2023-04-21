https://uz.sputniknews.ru/20230421/v-shirine-poyavilsya-molodejnyy-tsentr--34154716.html
В Ширине появился Молодежный центр
В Ширине появился Молодежный центр
Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума.
2023-04-21T12:41+0500
2023-04-21T12:41+0500
2023-04-21T12:41+0500
культура
узбекистан
общество
молодежь
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В городе Ширин Сырдарьинской области открыли Молодежный центр, передает УзА.Учреждение представляет собой современный комплекс, в котором расположены коворкинг, IT-парк, Информационно-ресурсный центр, Дом культуры, Book café и офис регионального подразделения Агентства по делам молодежи.Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума Узбекистана, в котором приняли участие около 400 молодых специалистов, представляющих энергетические предприятия.Организаторами форума выступили Министерство энергетики, АО "Тепловые электрические станции" и Республиканский совет профсоюза работников нефтегазовой промышленности и геологии.Также в Ширине прошел "Марафон энергетиков", в ходе которого 100 юношей и девушек пробежали дистанцию в 4,5 километра.Ранее стало известно, что в Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино".Читайте также:
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в ширине появился молодежный центр куда пойти в ширине молодежь сырдарьинской области новости культуры молодежный центр в сырдарьинской области новость ширин сырдарьинская область узбекистан где можно учиться работать город ширин
в ширине появился молодежный центр куда пойти в ширине молодежь сырдарьинской области новости культуры молодежный центр в сырдарьинской области новость ширин сырдарьинская область узбекистан где можно учиться работать город ширин
В Ширине появился Молодежный центр
Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума. Также в городе прошел марафон.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В городе Ширин Сырдарьинской области открыли Молодежный центр, передает УзА.
Учреждение представляет собой современный комплекс, в котором расположены коворкинг, IT-парк, Информационно-ресурсный центр, Дом культуры, Book café и офис регионального подразделения Агентства по делам молодежи.
Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума Узбекистана, в котором приняли участие около 400 молодых специалистов, представляющих энергетические предприятия.
Организаторами форума выступили Министерство энергетики, АО "Тепловые электрические станции" и Республиканский совет профсоюза работников нефтегазовой промышленности и геологии.
Также в Ширине прошел "Марафон энергетиков", в ходе которого 100 юношей и девушек пробежали дистанцию в 4,5 километра.
Ранее стало известно, что в Ташкенте пройдет
неделя "Молодежь и кино".