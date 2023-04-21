https://uz.sputniknews.ru/20230421/v-shirine-poyavilsya-molodejnyy-tsentr--34154716.html

В Ширине появился Молодежный центр

В Ширине появился Молодежный центр

Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума.

2023-04-21T12:41+0500

2023-04-21T12:41+0500

2023-04-21T12:41+0500

культура

узбекистан

общество

молодежь

сырдарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1190/59/11905959_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_31fa350c30316572e0b01c067835df47.png

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В городе Ширин Сырдарьинской области открыли Молодежный центр, передает УзА.Учреждение представляет собой современный комплекс, в котором расположены коворкинг, IT-парк, Информационно-ресурсный центр, Дом культуры, Book café и офис регионального подразделения Агентства по делам молодежи.Открытие центра состоялось в рамках Молодежного форума Узбекистана, в котором приняли участие около 400 молодых специалистов, представляющих энергетические предприятия.Организаторами форума выступили Министерство энергетики, АО "Тепловые электрические станции" и Республиканский совет профсоюза работников нефтегазовой промышленности и геологии.Также в Ширине прошел "Марафон энергетиков", в ходе которого 100 юношей и девушек пробежали дистанцию в 4,5 километра.Ранее стало известно, что в Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино".Читайте также:

узбекистан

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ширине появился молодежный центр куда пойти в ширине молодежь сырдарьинской области новости культуры молодежный центр в сырдарьинской области новость ширин сырдарьинская область узбекистан где можно учиться работать город ширин