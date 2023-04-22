https://uz.sputniknews.ru/20230422/nemtsam-pokajut-kulturnoe-nasledie-uzbekistana--34175754.html
Немцам покажут культурное наследие Узбекистана
Немцам покажут культурное наследие Узбекистана
Выставка о культуре и истории республики продлится до 2024 года.
2023-04-22T15:39+0500
2023-04-22T15:39+0500
2023-04-22T15:39+0500
культура
узбекская культура
германия
выставка
история
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Берлине 4 мая откроют выставку "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи", передает Фонд развития культуры и искусства.Экспозиция будет посвящена истории и культуре Узбекистана. Всего представят 285 экспонатов из девяти музеев республики. Выставка охватит период от Александра Македонского до Кушанского правления.В роли организатора мероприятия выступит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Выставка продлится до 14 января 2024 года на территории Музейного острова в галерее Джеймса Симона и Новом музее.Напомним, во Франции в рамках выставки "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" прошел показ немого кино Узбекистана.Читайте также:
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немцам покажут культурное наследие выставка узбекистана археологические сокровища узбекистана от александра македонского до кушанской империи культура узбекистана история узбекистана культурное наследие узбекистана узбекистан узбеки в берлине музейный остров в германия новости культуры новость
немцам покажут культурное наследие выставка узбекистана археологические сокровища узбекистана от александра македонского до кушанской империи культура узбекистана история узбекистана культурное наследие узбекистана узбекистан узбеки в берлине музейный остров в германия новости культуры новость
Немцам покажут культурное наследие Узбекистана
Выставка о культуре и истории республики продлится с 4 мая 2023 года по 14 января 2024 года.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
В Берлине 4 мая откроют выставку "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи", передает
Фонд развития культуры и искусства.
Экспозиция будет посвящена истории и культуре Узбекистана. Всего представят 285 экспонатов из девяти музеев республики. Выставка охватит период от Александра Македонского до Кушанского правления.
В роли организатора мероприятия выступит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Выставка продлится до 14 января 2024 года на территории Музейного острова в галерее Джеймса Симона и Новом музее.
Напомним, во Франции в рамках выставки "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" прошел
показ немого кино Узбекистана.