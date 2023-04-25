https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-rishtan-ferganskaya-oblast-forum-remeslenniki-34246777.html

Чему научат на форуме ремесленников в Узбекистане

Чему научат на форуме ремесленников в Узбекистане

В знаменитый Риштан приедут гости из 15 стран. В рамках форума ремесленников организуют мастер-классы по изготовлению керамики и выставку-продажу.

2023-04-25T17:38+0500

2023-04-25T17:38+0500

2023-04-25T17:40+0500

узбекистан

керамика риштана

ферганская область

форум

выставка

продажа

керамика

тюркские народы

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1118/51/11185158_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6c4872f74eb4f3e1103d709e4dc8ba41.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области Узбекистана 12 — 14 мая пройдет форум “Ремесла тюркских народов” и выставка-продажа гончарных изделий. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник информационной службы республиканского объединения "Хунарманд" Нилуфар Хотамова.На форуме соберутся специалисты, ученые и ремесленники из порядка 15 зарубежных стран. В их числе — Россия, Польша, Чехия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Израиль, Турция, Афганистан, Пакистан, Индия.Участники посетят риштанские гончарные центры “Корон” и “ Шокир мингбоши керамик”. Там они смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и поучаствовать в процессе изготовления, обжига и росписи керамики.Читайте также: Рождение легенды: как делают знаменитую риштанскую керамику — видеоРиштанскую керамику в России можно будет купить онлайн

узбекистан

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан керамика риштана ферганская область форум керамика выставка-продажа тюркские народы культура общество