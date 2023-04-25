Чему научат на форуме ремесленников в Узбекистане
17:38 25.04.2023 (обновлено: 17:40 25.04.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПроизводство Риштанской керамики
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В знаменитый Риштан приедут гости из 15 стран. В рамках форума ремесленников организуют мастер-классы по изготовлению керамики и выставку-продажу.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области Узбекистана 12 — 14 мая пройдет форум “Ремесла тюркских народов” и выставка-продажа гончарных изделий. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник информационной службы республиканского объединения "Хунарманд" Нилуфар Хотамова.
На форуме соберутся специалисты, ученые и ремесленники из порядка 15 зарубежных стран. В их числе — Россия, Польша, Чехия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Израиль, Турция, Афганистан, Пакистан, Индия.
“Планируем организовать мастер-классы от известных мастеров, представляющих гончарные школы разных регионов Узбекистана. В них может принять участие молодежь, которая интересуется этим видом искусства и хочет обучиться его тонкостям у профессионалов”, — сообщила Хотамова.
Участники посетят риштанские гончарные центры “Корон” и “ Шокир мингбоши керамик”. Там они смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и поучаствовать в процессе изготовления, обжига и росписи керамики.
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