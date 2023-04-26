https://uz.sputniknews.ru/20230426/diktant-pobedy-pobedy-proydet-v-tashkente-i-buxare-podrobnosti-34264974.html

"Диктант Победы" пройдет в Ташкенте и Бухаре — как зарегистрироваться

"Диктант Победы" пройдет в Ташкенте и Бухаре — как зарегистрироваться

Участникам предложат 25 вопросов, как на общеисторические темы, так и региональные

2023-04-26T09:46+0500

2023-04-26T09:46+0500

2023-04-26T10:18+0500

узбекистан

россия

диктант

великая отечественная война

акция

ташкент

бухара

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Завтра, 27 апреля, в Ташкенте и Бухаре состоится акция "Диктант Победы", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Это международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.Участникам предложат 25 вопросов как на общеисторические темы, так и региональные. На официальном сайте акции размещены подготовительные тесты к диктанту.В Ташкенте мероприятие пройдет в представительстве Россотрудничества в Узбекистане (Русский дом) и филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. В Бухаре "Диктант Победы" смогут написать в школе № 30.Начало акции в 14.00. Предварительная регистрация по ссылке.Читайте также:

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