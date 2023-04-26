https://uz.sputniknews.ru/20230426/diktant-pobedy-pobedy-proydet-v-tashkente-i-buxare-podrobnosti-34264974.html
"Диктант Победы" пройдет в Ташкенте и Бухаре — как зарегистрироваться
"Диктант Победы" пройдет в Ташкенте и Бухаре — как зарегистрироваться
Участникам предложат 25 вопросов, как на общеисторические темы, так и региональные
2023-04-26T09:46+0500
2023-04-26T09:46+0500
2023-04-26T10:18+0500
узбекистан
россия
диктант
великая отечественная война
акция
ташкент
бухара
россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Завтра, 27 апреля, в Ташкенте и Бухаре состоится акция "Диктант Победы", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Это международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.Участникам предложат 25 вопросов как на общеисторические темы, так и региональные. На официальном сайте акции размещены подготовительные тесты к диктанту.В Ташкенте мероприятие пройдет в представительстве Россотрудничества в Узбекистане (Русский дом) и филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. В Бухаре "Диктант Победы" смогут написать в школе № 30.Начало акции в 14.00. Предварительная регистрация по ссылке.Читайте также:
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узбекистан россия диктант победы международная историческая акция великая отечественная война представительство россотрудничества в узбекистане русский дом ташкент бухара вопросы
узбекистан россия диктант победы международная историческая акция великая отечественная война представительство россотрудничества в узбекистане русский дом ташкент бухара вопросы
"Диктант Победы" пройдет в Ташкенте и Бухаре — как зарегистрироваться
09:46 26.04.2023 (обновлено: 10:18 26.04.2023)
Участникам предложат 25 вопросов как на общеисторические темы, так и региональные.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Завтра, 27 апреля, в Ташкенте и Бухаре состоится акция "Диктант Победы", сообщает
представительство Россотрудничества в Узбекистане.
Это международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
Участникам предложат 25 вопросов как на общеисторические темы, так и региональные.
На официальном сайте
акции размещены подготовительные тесты к диктанту.
В Ташкенте мероприятие пройдет в представительстве Россотрудничества в Узбекистане (Русский дом) и филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В Бухаре "Диктант Победы" смогут написать в школе № 30.
Начало акции в 14.00. Предварительная регистрация по ссылке
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