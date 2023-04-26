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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230426/lidery-uzbekistana-i-rossii-obsudili-innoprom-34296189.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина: о чем говорили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина: о чем говорили президенты
Президенты провели телефонный разговор.
2023-04-26T15:55+0500
2023-04-26T16:45+0500
иннопром — 2023
шавкат мирзиёев
владимир путин
узбекистан
россия
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили итоги выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", передает пресс-служба узбекского лидера.Также стороны рассмотрели вопросы по дальнейшему сотрудничеству, обеспечению динамики торговых отношений, а также поддержке совместных проектов.Политики подчеркнули важность расширения сотрудничества в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, химической промышленности, фармацевтике и других отраслях.Кроме того, президенты отметили особый интерес к изучению передового опыта в развитии промышленной ипотеки, фонда индустриального развития и кластеров.Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что президенты двух стран провели "достаточно обстоятельный и очень теплый разговор". Читайте также:
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иннопром итоги путин и мирзиёев обсудили иннопром разговор путина и мирзиёева что обсуждали о чем говорили узбекистан россия сотрудничество отношения проекты новости новость
иннопром итоги путин и мирзиёев обсудили иннопром разговор путина и мирзиёева что обсуждали о чем говорили узбекистан россия сотрудничество отношения проекты новости новость

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина: о чем говорили президенты

15:55 26.04.2023 (обновлено: 16:45 26.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество и итоги выставки "ИННОПРОМ".
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили итоги выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", передает пресс-служба узбекского лидера.

"Лидеры двух стран с глубоким удовлетворением отметили плодотворные результаты проходящей в эти дни Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В ее работе принимают участие свыше 5 тысяч представителей бизнеса из 35 стран", — написано в сообщении пресс-службы.

Также стороны рассмотрели вопросы по дальнейшему сотрудничеству, обеспечению динамики торговых отношений, а также поддержке совместных проектов.
Политики подчеркнули важность расширения сотрудничества в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, химической промышленности, фармацевтике и других отраслях.
Кроме того, президенты отметили особый интерес к изучению передового опыта в развитии промышленной ипотеки, фонда индустриального развития и кластеров.

"В завершении разговора Президент Узбекистана искренне поблагодарил Президента России за оказываемую поддержку в проведении предстоящего конституционного референдума на территории Российской Федерации", — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что президенты двух стран провели "достаточно обстоятельный и очень теплый разговор".
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