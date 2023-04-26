https://uz.sputniknews.ru/20230426/lidery-uzbekistana-i-rossii-obsudili-innoprom-34296189.html

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина: о чем говорили президенты

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина: о чем говорили президенты

Президенты провели телефонный разговор.

2023-04-26T15:55+0500

2023-04-26T15:55+0500

2023-04-26T16:45+0500

иннопром — 2023

шавкат мирзиёев

владимир путин

узбекистан

россия

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили итоги выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", передает пресс-служба узбекского лидера.Также стороны рассмотрели вопросы по дальнейшему сотрудничеству, обеспечению динамики торговых отношений, а также поддержке совместных проектов.Политики подчеркнули важность расширения сотрудничества в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, химической промышленности, фармацевтике и других отраслях.Кроме того, президенты отметили особый интерес к изучению передового опыта в развитии промышленной ипотеки, фонда индустриального развития и кластеров.Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что президенты двух стран провели "достаточно обстоятельный и очень теплый разговор". Читайте также:

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