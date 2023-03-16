https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-gotov-pomoch-vosstanavlivat-turetskie-goroda--glavnoe-iz-rechi-mirziyoeva--32975952.html

Узбекистан готов помочь восстанавливать турецкие города – главное из речи Мирзиёева

Узбекистан готов помочь восстанавливать турецкие города – главное из речи Мирзиёева

Президент Узбекистана в ходе чрезвычайного саммита ОТГ в Анкаре выдвинул ряд важных инициатив.

2023-03-16T21:11+0500

2023-03-16T21:11+0500

2023-03-16T21:11+0500

политика

узбекистан

турция

анкара

президент

шавкат мирзиёев

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите Организации тюркских государств в Анкаре выдвинул целый ряд важных инициатив.Саммит, проходивший в Турции 16 марта, был посвящен совместным действиям по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Связан он был с недавними разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии.Президент Узбекистана предложил объявить 6 февраля – дату масштабных землетрясений в Турции и Сирии – ежегодным Днем памяти и солидарности жертв в рамках Организации тюркских государств.Узбекистан готов оказать помощь братскому народу в восстановлении разрушенных городов, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.Президент также пригласил пожилых людей из пострадавших районов пройти реабилитацию в Узбекистане, где для них организуют поездки по святым местам.Еще одной важной инициативой президента стало создание платформы системного сотрудничества в рамках организации для создания системы гражданской обороны, развития партнерских отношений между министерствами по чрезвычайным ситуациям стран-участниц ОТГ, внедрения механизмы помощи в решении социально-экономических проблем, вызванных стихийными бедствиями.Шавкат Мирзиёев предложил создать при ОТГ Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий и разместить его в Ташкенте. Этот центр позволит продвинуть вопрос прогнозирования и раннего предупреждения о землетрясениях, селепаводках, ураганах и лесных пожарах.По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны следующие документы:Читайте также:

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