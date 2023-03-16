Узбекистан готов помочь восстанавливать турецкие города – главное из речи Мирзиёева
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Анкаре состоялся чрезвычайный саммит Организации тюркских государств в городе Анкаре.
Президент Узбекистана в ходе чрезвычайного саммита ОТГ в Анкаре выдвинул ряд важных инициатив.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите Организации тюркских государств в Анкаре выдвинул целый ряд важных инициатив.
Саммит, проходивший в Турции 16 марта, был посвящен совместным действиям по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Связан он был с недавними разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии.
"Наши братские народы на протяжении тысячелетий мужественно преодолевали различные сложные ситуации и проблемы во взаимном согласии, доброте и солидарности", - подчеркнул в своей речи Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана предложил объявить 6 февраля – дату масштабных землетрясений в Турции и Сирии – ежегодным Днем памяти и солидарности жертв в рамках Организации тюркских государств.
Узбекистан готов оказать помощь братскому народу в восстановлении разрушенных городов, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
"Мы намерены внести достойный вклад в строительные работы в Овакентском районе Хатайского района, который является одним из очагов землетрясения и где работали наши спасатели. Уверен, что красивые дома, современные школы и объекты инфраструктуры, которые мы собираемся построить, в будущем станут буквально ярким символом нашей тесной дружбы и солидарности", - сказал он.
Президент также пригласил пожилых людей из пострадавших районов пройти реабилитацию в Узбекистане, где для них организуют поездки по святым местам.
Еще одной важной инициативой президента стало создание платформы системного сотрудничества в рамках организации для создания системы гражданской обороны, развития партнерских отношений между министерствами по чрезвычайным ситуациям стран-участниц ОТГ, внедрения механизмы помощи в решении социально-экономических проблем, вызванных стихийными бедствиями.
"Речь идет о беспрепятственном снабжении продовольствием и стройматериалами, запуске совместных проектов, направленных на восстановление промышленности. Конечно, мы считаем, что первые финансовые ресурсы Турецкого инвестиционного фонда, который официально создан сегодня, могут быть привлечены к этим проектам", - подчеркнул президент.
Шавкат Мирзиёев предложил создать при ОТГ Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий и разместить его в Ташкенте. Этот центр позволит продвинуть вопрос прогнозирования и раннего предупреждения о землетрясениях, селепаводках, ураганах и лесных пожарах.
По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны следующие документы:
1.Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;
2.Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;
3.Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Читайте также: